Un motorista resulta ferit en un accident a Escaldes

Aquest matí de dilluns, 20 d’octubre, s’ha produït un accident de circulació que ha tingut lloc a l’altura del número 56 de l’avinguda del Pessebre, a Escaldes-Engordany. El servei de Policia ha rebut l’avís alertant del sinistre de trànsit, que s’ha saldat amb el balanç d’una persona ferida, a les vuit en punt d’avui.
Les mateixes fonts policials han assenyalat que l’incident viari ha tingut dos vehicles involucrats. Es tracta d’una motocicleta i d’una furgoneta, ambdós amb matrícula del Principat d’Andorra. A causa de l’accident, el motorista, un home de 37 anys, veí de les valls, ha resultat ferit.