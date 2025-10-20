Un motorista resulta ferit en un accident a Escaldes

Roda d'una moto accidentada
Una imatge d’arxiu de la roda d’una moto accidentada (arxiu)

Aquest matí de dilluns, 20 d’octubre, s’ha produït un accident de circulació que ha tingut lloc a l’altura del número 56 de l’avinguda del Pessebre, a Escaldes-Engordany. El servei de Policia ha rebut l’avís alertant del sinistre de trànsit, que s’ha saldat amb el balanç d’una persona ferida, a les vuit en punt d’avui.

Les mateixes fonts policials han assenyalat que l’incident viari ha tingut dos vehicles involucrats. Es tracta d’una motocicleta i d’una furgoneta, ambdós amb matrícula del Principat d’Andorra. A causa de l’accident, el motorista, un home de 37 anys, veí de les valls, ha resultat ferit. 

