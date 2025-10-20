L’APLEC representa el català al 39è Col·loqui de la FLAREP, a Tonon (Savoia)

L’APLEC, l’Associació per a l’Ensenyament del Català participa aquests dies al 39è Col·loqui de la Federació per a les Llengües Regionals en l’Ensenyament Public (Fédération pour les Langues Régionales dans l’Enseignement Public – FLAREP) a Tonon (Thonon-les-Bains), a Savoia, per a defensar la presència del català dins l’ensenyament públic i dins la societat al costat de les altres llengües dites regionals de França.
Enguany són presents representants de les llengües següents: francoprovençal/savoià (AES), català (APLEC), occità (FELCO, Òc Bi), basc (Ikas-Bi), bretó (Div Yezh), alsacià (Eltern Alsace, Culture et bilinguisme), galó (AEG), crioll reunionès (LLKR), flamenc occidental (ANVT-IRLF), picard (ARLP). Aquesta edició del col·loqui compta amb la participació del diputat Paul Molac i del senador Max Brisson per a analitzar la recent publicació d’un informe d’avaluació de la llei Molac per part del Senat francès.
L’APLEC hi és representada pel president, Alà Baylac Ferrer, i per l’encarregat de missió, Esteve Vaills, que intervenen en diverses taules rodones sobre l’estat actual de l’ensenyament del català a Catalunya Nord.
Diumenge a la tarda, Esteve Vaills, també productor a France 3 País Català i autor del llibre “Ràdios lliures al País Català”, presentava «Els mitjans de comunicació i l’ensenyament de les llengües regionals».
Dilluns al matí, Rémy Farré Salvatella, tècnic de planificació lingüística al Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya a Barcelona, intervindrà per a presentar accions de foment de l’ús de la llengua catalana existents a Catalunya Sud.
Finalment, Alà Baylac clourà la participació amb una intervenció sobre el desenvolupament de l’ensenyament universitari en català al nord de l’Albera.
Amb aquesta participació, l’APLEC reafirma el seu compromís amb la diversitat lingüística i amb una educació que doni veu a totes les llengües del territori.