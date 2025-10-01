24 anys de la mort del cantant Silvio

Un primer d’octubre de 2001, ara es compleixen els 24 anys, moria Silvio (de nom complet Silvio Fernández Melgarejo), per una aturada cardiorespiratòria, a Sevilla, Andalusia (Espanya). Tenia 56 anys. Peculiaríssim i inimitable rocker espanyol. Després d’iniciar-se com a bateria als anys seixanta, va formar part durant poc temps de Gong.
Gong va ser un dels grups pioners del rock andalús, però ell anava per altres camins, més enclavats al rock clàssic amb influències de la cançó popular mediterrània, formant a finals de la dècada dels setanta Silvio i Luzbel, grup que liderava ell i que al llarg del temps va tenir diferents noms: Barra Libre, Silvio i Sacramento i Silvio con sus Diplomàticos. En total va editar cinc elepés que són cinc joietes estranyes i meravelloses.
Font: EfeEme.com