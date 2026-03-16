El 16 de març és l’aniversari d’una gran amiga, Montse. A més, és el dia de l’os panda, el dia nacional de la carxofa i unes quantes coses més. Pots entretenir-te a mirar quina quantitat de gent important va néixer aquest dia, fets històrics ocorreguts, etc. La raó és que, encara que no ho sembli, si un vol, sempre trobarà motius per a celebrar alguna cosa. La vida no és una cosa que un pugui controlar. Pots intentar dirigir-la cap a un lloc i amb una mica de sort aconseguir alguna de les metes que et proposis. Mai podràs controlar si el dia del teu aniversari plourà, o qualsevol cosa bona o dolenta que et pugui succeir i que tu no controles. El que sí pots intentar controlar és la teva actitud davant el que et succeeix. Això és veritablement important i difícil.
Em van contar una història molt interessant. Un monjo havia arribat a la il·luminació igual que ho havia fet el seu mestre. Un dia se li va morir la mare. I el mestre li va dir: “entenc la teva ira i el teu empipament, però només la pots tenir avui”. Com recordant-li que a tots se’ns pot emportar una emoció, però no podem permetre que aquesta emoció controli la nostra vida per més d’un dia. Fes una reflexió sobre el que t’acabo de comptar i cerca una actitud favorable en la teva vida siguin les circumstàncies que siguin. I quant a la meva amiga que compleix anys. Aixequem avui tots una copa de cava i brindem a la seva salut.
