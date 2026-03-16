Salsitxes amb ceba al vi

La recepta d’aquesta setmana és d’aquelles que agrada a tots els membres de la família. És molt difícil trobar un nucli familiar al que no li agradin les salsitxes. Especialment, els més petits de la casa són els que més sol·liciten que aquest producte carni formi part de la dieta setmanal. Amb les salsitxes a la mà, només haurem de pensar com acabarem guarnint el plat. La proposta d’avui és fer-les al vi amb ceba. S’ha de recordar que, durant la cocció, l’alcohol acabarà evaporant-se. Per altra banda, si als infants no els agrada la ceba, aquesta es pot triturar per a que esdevingui invisible. Per tant, la recepta pot ser apta per a tothom.
Ingredients (per a 4 persones)
- 8-10 salsitxes de porc (millor si són fresques i de qualitat)
- 2 cebes grans
- 2 grans d’all
- 1 got de vi blanc sec (uns 200 ml)
- Oli d’oliva verge extra
- Sal i pebre negre al gust
- Una fulla de llorer (opcional)
- Julivert fresc per a decorar
Elaboració pas a pas
- Enrossir les salsitxes
En una cassola o paella fonda, posa un raig generós d’oli d’oliva i enrosseix les salsitxes a foc mitjà fins que quedin daurades per fora. No cal que quedin fetes del tot per dins en aquest punt. Retira-les i reserva.
- Preparar el sofregit
A la mateixa cassola, afegeix una mica més d’oli si cal i posa-hi la ceba tallada a làmines fines i els alls picats. Deixa que es facin a foc suau fins que la ceba quedi tova i transparent —això donarà dolçor i profunditat al plat.
- Afegir el vi blanc
Quan la ceba estigui ben confitada, incorpora el vi blanc i remena bé, fregant una mica el fons de la cassola perquè s’hi barregin tots els sabors.
- Coure les salsitxes
Torna les salsitxes a la cassola, afegeix una mica de sal, pebre i la fulla de llorer. Tapa i deixa coure a foc lent uns 20 minuts, fins que el vi s’hagi reduït i la salsa tingui una textura lleugerament espessa.
Aquest plat combina molt bé amb un vi blanc jove i afruitat o amb un vi negre suau, com una garnatxa de la Terra Alta o un vi del Penedès lleuger.