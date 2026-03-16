Horòscop del 16 al 22 de març

Àries
del 21 de març
al 20 d’abril
Es pot dir que al llarg d’aquests dies tindreu una mica de mala lluna, això pot derivar amb uns nervis d’espant i amb algun problema petit de comunicació, la sort és que al costat de tot això hi teniu molt bones configuracions amb els amics i, aquesta situació, us permetrà uns espais de relaxació que us fan molta falta, o sigui que ja esteu deixant de banda el caràcter llunàtic i aneu a divertir-vos al carrer.
Taure
del 21 d’abril
al 20 de maig
A vosaltres les coses no us aniran malament, sobretot si tenim en compte que hi ha facilitat d’èxit en el treball i que tindreu uns dies molt sensuals, haureu de mirar d’aprofitar-ho que no passa sempre. Per altra banda, heu d’anar amb compte amb el pare, últimament us observa molt i està sempre a la que salta, hi ha coses amb les que no té raó, però n’hi ha d’altres en les que sí, mireu d’escoltar-lo i fer-li cas.
Bessons
del 21 de maig
al 20 de juny
Us comportareu molt delicadament i això està bé. En el camp de les amistats és possible que hi trobeu algú que desitja tenir una aventura amb vosaltres, jo no en faria massa cas, perquè l’únic que vol és sexe, però si a vosaltres us va bé i també ho voleu, endavant! Al cap i a la fi tot això que tindreu. Si ja teniu parella no us aconsello que feu el burro, tard o d’hora us sabrà greu i hi perdreu molt per no res.
Cranc
del 21 de juny
al 21 de juliol
Estareu una mica de mal humor, no tindreu ganes de parlar amb ningú i l’ambient de força gent us molestarà. Tot ve per uns aspectes astrològics que us afectaran al llarg d’aquests dies, el que heu de fer és deixar que passin aquests dies sense donar massa importància a l’altra gent, d’aquesta manera us enfadareu menys i us passarà més ràpid. Sort que us trobareu bé físicament i això us donarà força.
Lleó
del 22 de juliol
al 21 d’agost
Costarà molt fer-vos callar, és com si haguéssiu menjat llengües, sort que els temes de quals parleu interessen i dins del mal no us fareu pesats. Per altra banda, al llarg d’aquests dies tindreu moltes tendències a donar ordres, si teniu càrrec no passa res, però si ho feu dins de casa i amb els de la família, potser tindreu alguna resposta que no us penseu, sobretot per part del pare, o algun home de la casa.
Verge
del 22 d’agost
al 21 de setembre
En aquests dies caureu en el pou de les manies, o més ben dit us hi faran caure, ja que per part de la gent que us envolta us trobareu analitzats, sobretot en l’aspecte físic. Si em voleu creure no en feu cas i mireu sobretot de no agafar manies absurdes que a la llarga sols porten que problemes. Per altra banda, heu de començar a moure la vostra vida cap a les coses que us agraden i aprendre de tot.
Balança
del 22 de setembre
al 22 d’octubre
Teniu moltes coses que us donen il·lusió, molta vitalitat i valentia, cosa que us convé força ja que últimament no heu tingut massa bon rotllo al vostre voltant, ara bé heu de fer servir aquesta força per a ajudar una mica, encara que sigui de manera simbòlica a algú que està fora o lluny de vosaltres. Hi ha moltes coses que poden canviar aquests dies i serà per a bé, deixeu-vos portar, vindrà sol.
Escorpí
del 23 d’octubre
al 21 de novembre
El que menys us convé aquests dies és viatjar, no és pas que hagueu de tenir cap accident, però teniu tendències a tenir ensopegades, no us fareu mal, però us enfadareu molt perquè no us sortiran les coses com voldríeu. Paciència que això tampoc durarà sempre i si us ho agafeu amb filosofia, fins i tot, pot ser entretingut veure de quina manera us surten els obstacles, ara bé, això només amb els desplaçaments.
Sagitari
del 22 de novembre
al 20 de desembre
Costarà força que torneu a tenir l’oportunitat que teniu aquests dies, va relacionat amb els diners i amb l’èxit de les coses que teniu ganes de fer, potser el més interessant és que es poden portar a terme alguna de les il·lusions del vostre cap, però no li resta importància a la part de l’economia, on és possible, o bé que rebeu uns diners extres, o que senzillament s’obrin bon camins amb els diners.
Capricorn
del 21 de desembre
al 19 de gener
Em sap greu, però aquests no seran massa bons dies per a vosaltres, sobretot si ens encarem a la feina, on sentireu moltes pressions per part dels directius i per a acabar-ho d’arreglar la gent que comparteix la feina amb vosaltres estarà molt esquerpa. No us hi capfiqueu, seran pocs dies i, a la vegada, aprendreu que a la vida és bo comptar amb un mateix i tenir fortalesa per a superar les coses amb soledat.
Aquari
del 20 de gener
al 18 de febrer
És una bona feina per a vosaltres la d’anar força amb els amics i amigues, us convé la marxa i esteu disposats a passar-ho bé, i ben contenta que estic per vosaltres perquè ja us toca trencar el bloqueig i començar a estar oberts al món i de bon rotllo. Per altra banda, us haig de dir que no feu massa cas dels alts i baixos de moral que tingueu, és normal tenint en compte que esteu amb molts nervis.
Peixos
del 19 de febrer
al 20 de març
Tot i que hi ha moments en els que no us sentiu a gust amb el que esteu fent, hauríeu d’estar contents ja que teniu aspectes molt bons al llarg d’aquests dies, com ara en la feina on és provable que us hi sentiu molt bé, no us donaran cap augment de salari, per ara, però us tractaran bé i això és molt important. A més, trencareu amb la mandra que us perseguia des fa força temps i realment això sí que us convé.