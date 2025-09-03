Vuitè aniversari de la mort del músic Walter Becker

Un 3 de setembre de 2017, ara es compleixen els 8 anys, moria el músic Walter Becker, cofundador d’Steely Dan. Traspassava a l’edat de 67a anys. Nascut a Nova York, Becker va començar tocant el saxo, instrument que aviat va abandonar en benefici de la guitarra. El 1967, quan estudiava al Bard College, va conèixer Donald Fagen, un altre gran músic, amb el que va formar diversos grups.
El 1971 Walter Becker es van establir a Califòrnia i amb Fagen van fundar els exquisits Steely Dan. El nou grup va aportar sofisticació al rock, al qual va incorporar elements de jazz, R&B, música llatina i pop tradicional: un grup que preferia els discos a les actuacions. Per aquest motiu no hi ha excessives imatges de Becker tocant i cantant en concerts.
Font: EfeEme.com