“La calavera de l’apòstol”, de Jaume Clotet

Títol: La calavera de l’apòstol
Autor: Jaume Clotet Planas
Pàgines: 304
Editorial: Columna Cat

Sinopsi:

Quan la fe i el poder entren en conflicte, ningú no està fora de perill.

L’esperada segona part de La Germandat de l’Àngel Caigut (Premi Josep Pla 2024).

Un misteriós robatori a Sant Pere de Rodes desvela la desaparició d’unes restes arqueològiques de valor incalculable, per això el monjo de Montserrat Bernat Balaguer i la mossa d’esquadra Berta Bosch s’endinsen en una investigació que els arrossegarà molt més enllà del que mai s’haurien imaginat. La pista d’un llibre sagrat, robat a la Biblioteca Nacional de França, al bell mig de París, posarà al descobert una conspiració ancestral capaç de sacsejar els fonaments de la fe.

De Sant Pere de Rodes a Sant Martí del Canigó, de Montserrat a Jerusalem, del Vaticà a Barcelona, La calavera de l’apòstol —amb un ritme vertiginós i una documentació rigorosa— és una novel·la plena d’enigmes religiosos, intrigues ocultes, salts en el temps i revelacions impactants.

 

