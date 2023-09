Votar entre tres propostes de patrimoni per a restaurar

Cartell sobre la consulta ciutadana per a reformar un element del patrimoni del país (Govern d’Andorra)

El Departament de Patrimoni Cultural i la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana endeguen per segon any consecutiu una consulta ciutadana per a donar a conèixer algunes de les peces que formen part dels fons de Patrimoni i decidir quina d’elles es restaurarà de manera prioritària.

Les propostes són la restauració de cinc peces d’indumentària de soldats carlins (mitjan segle XIX); la restauració de dos baguls esponsalicis procedents de Casa Rossell d’Ordino (segle XVII); i la restauració d’una custòdia procedent de l’església de Santa Eulàlia d’Encamp (segle XVIII).

Pel que fa a la indumentària carlina, les peces formen part d’un lot d’objectes que van pertànyer a soldats que es van refugiar a Andorra i van ser acollits a Casa Rossell d’Ordino. Quant als baguls esponsalicis, es tracta de dues peces del mateix moment i de la mateixa tipologia, un de nuvi i l’altre de núvia. Finalment, la custòdia procedent de Santa Eulàlia d’Encamp és tipus vitrina i servia com a expositor del Santíssim Sagrament en ocasions especials, com ara el Dijous Sant o el Corpus Christi.

La consulta es farà a través de la plataforma Visc.ad (www.visc.ad) i estarà oberta d’avui dijous 14 de setembre i fins al 23 d’octubre.