“Garage Sale Solidari”, un mercat per a ajudar ONG

Cartell del mercat Garage Sale Solidari (Unicef / Andtropia)

Els propers 4 i 5 d’octubre tindrà lloc el Garage Sale Solidari, un mercat de segona mà pop-up on es podrà trobar des de roba a mobles i articles de decoració, passant per parament de la llar i decoració de Nadal i, també, material d’esport, entre altres articles.

El mercat estarà obert els dos dies, d’11 a 20 hores a la planta baixa del Daguisa Tulip Inn Andorra Hotel Delfos (Avinguda del Fener, 17 a Escaldes-Engordany). Tots els articles que s’hi podran trobar han estat donacions rebudes les darreres setmanes i es posaran a la venda a preus molt atractius. D’aquesta manera, tot el benefici de les vendes es destinarà, d’una banda, al projecte d’Afganistan, on Unicef col·labora des de l’any 2022. L’entitat ajuda a establir classes d’educació basades en la comunitat i proporciona subministraments d’aprenentatge, així com formació per als professors. Unicef realitza formacions sobre els drets de les dones i les nenes a acadèmics religiosos i sobre els impactes negatius de les pràctiques tradicionals nocives on les sessions se centren en el matrimoni infantil i la violència de gènere.

D’altra banda, i per part del moviment #dotzexdotze es repartiran entre les ONG protagonistes del segon semestre d’aquest any entre les quals Creuem Fronteres (projecte de recollida i lliurament d’aliments, productes d’higiene personal, material escolar i altres elements de primera necessitat, per als campaments sahrauís de Tindouf (Algèria), GosSOS (per al refugi de gossos abandonats a l’espera de ser adoptats), Creu Roja Andorrana (amb les colònies “Desconnectar per connectar” per a adolescents en situació de vulnerabilitat), ATIDA (per a donar visibilitat a la importància de les donacions d’òrgans i a les persones donants) i Cooperand (amb els seus projectes educatius a Bolívia).