Obertes les preinscipcions per a accedir al nou curs de l’Escola Municipal de Música de la Seu

Fins el proper dimecres, dia 24 de setembre, estan obertes les preinscripcions per al curs 2025-2026 de l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell. Les preinscripcions, que s’adrecen a futurs alumnes que vulguin iniciar-se, que tenint ja coneixements volen continuar formant-se en l’àmbit musical o alumnat que ja està a l’escola, però volen fer un segon instrument, s’han de formalitzar de manera telemàtica a través de la pàgina web de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell clicant a l’enllaç: http://links.laseu.cat/inscrip. Aquests han d’emplenar el formulari i fer constar les assignatures que volen cursar i l’especialitat instrumental. S’aconsella marcar dos instruments per ordre de preferència.
Edat d’iniciació i assignatures
Els infants poden iniciar-se en la música des de nadons, amb els tallers de Música en família. Aquests estan oberts des dels 16 als 24 mesos i han de venir acompanyats per un adult. Mitjançant aquestes sessions, en que la música promou el desenvolupament de l’infant, també és un moment per a compartir i enfortir vincles familiars.
Per a nens i nenes a partir dels 3 anys s’ofereix Sensibilització musical i un cop arribat als 7 anys poden cursar llenguatge musical, cant coral i es poden estudiar diferents instruments com cant, clarinet, contrabaix, flauta travessera, piano, saxòfon, trompa, trompeta, trombó, viola, violí o violoncel.
L’escola compta amb diferents agrupacions instrumentals com són l’orquestra, l’orquestra d’acordions cromàtics, la Big band, el grup de música tradicional i els grups de combos de música moderna. D’aquests darrers hi ha un adreçat a adolescents i adults. Les formacions són obertes a tothom que tingui uns coneixements musicals previs sense necessitat d’assistir a les altres assignatures.
I si el que agrada és cantar en grup, al centre hi ha diferents grups de cant coral des dels 7 anys, adolescents i adults. Està obert a tothom, no calen coneixements musicals previs i sense necessitat d’assistir a les altres assignatures. A més, per la mare o pare d’alumnat que està matriculat a l’escola, aquest grup és gratuït i solament s’ha d’abonar la matrícula.
Per a l’alumnat que ha finalitzat el quart de llenguatge musical de nivell elemental, es continua amb el programa mitjà modern orientat a la música moderna. El programa es basa en les assignatures de combo, llenguatge musical i instrument.
A partir de l’assignatura de combo (conjunt de música moderna), en la que es treballa la interpretació col·lectiva, l’assignatura servirà per a contrastar els elements que conformen les peces a treballar. L’instrument individual donarà eines per a la interpretació del repertori de conjunt i de l’individual.
Davant l’aposta amb la música moderna, s’ofereix també la modalitat de piano modern.
Sense límit d’edat
Els ensenyaments musicals són un aprenentatge al llarg de la vida i, per tant, s’ofereixen a totes les persones interessades en formar-se i gaudir mitjançant la música, sense límit d’edat. Per a més informació cal adreçar-se a l’Escola de Música, trucant al telèfon 973 354639 o enviar un correu a info@emmlaseu.cat.