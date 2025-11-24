Horòscop del 24 al 30 de novembre

Àries
del 21 de març
al 20 d’abril
És molt possible que no us acabeu de sentir prou bé amb vosaltres mateixos, i és normal, us costa veure les coses bé i se us fa difícil separar els sentiments dels pensaments, us aniria molt bé tenir una mica més de lligam amb els de casa i mirar de poder-vos desfogar, parlar del que preocupa potser no soluciona les coses, però ajuda a que passi millor, a part de que et poden donar alguna solució inesperada.
Taure
del 21 d’abril
al 20 de maig
Fa gràcia veure que sembla que tot se us posa de cara per a poder anar molt bé, no us podeu queixar perquè en gairebé tots els camps les coses es mouen favorablement. Ara bé, sí que hi ha un aspecte en el que haureu de parar certa atenció, és amb la figura de la mare, no estaria de més que parléssiu amb ella si podeu, bàsicament perquè us necessita més a prop i no costa res donar-li tan poc.
Bessons
del 21 de maig
al 20 de juny
Per a vosaltres serà molt interessant el camp de la feina, tindreu molta iniciativa i no us cauran els anells per a fer el que convingui, cosa que de vegades és necessària per a tirar endavant. A part d’això, us serà relativament fàcil saber quan heu de dir què per a aconseguir el que voleu i són coses que no passen gaire sovint, mireu d’aprofitar-ho i de buscar la manera de treure partit de la situació en la que esteu.
Cranc
del 21 de juny
al 21 de juliol
Aquesta vegada us ve tot molt lligat al tema de la parella, tant si en teniu com si no, seran uns dies complicats perquè les coses vagin a l’hora i suaus, tot acaba sent un problema i sembla que no hi hagi res que vulgui anar bé amb aquest tema. Només us demano que tingueu molta paciència i que no vulgueu anar ràpid, tot vol el seu temps. Sort que ho tindreu tot molt bé en el camp dels germans o amics.
Lleó
del 22 de juliol
al 21 d’agost
Tindreu tots els sentits ben desenvolupats i estareu al cas de tot el que passa en el vostre entorn, però heu de mirar d’afluixar una mica si no voleu que algú se us enfadi. El problema que hi ha és que no sabreu separar les coses i voldreu fer comentaris de tot el que penseu, cosa que en certa forma ja està bé, però per altra banda no cal. Se que us serà difícil, però heu de mirar d’escoltar i reflexionar neutralment.
Verge
del 22 d’agost
al 21 de setembre
Tindreu molta energia i la sabreu distribuir prou bé com per a aprofitar-la al màxim. Això us anirà perfecte en molts camps diferents, però específicament a l’entorn familiar serà molt important, ja que podeu aconseguir crear una harmonia que costa de sentir. A banda d’aquest fet, també ho tindreu molt bé si heu de viatjar i si necessiteu guanyar diners, ja cal que estigueu al lloro perquè no se us passi res de llarg.
Balança
del 22 de setembre
al 22 d’octubre
Poc a poc i bona lletra serà el vostre lema al llarg d’aquests dies i amb tota la raó, ja que necessitareu el vostra temps per a fer les coses i, sobretot, necessitareu tranquil·litat per a poder-vos concentrar, si podeu mireu de fer alguna cosa per a relaxar-vos, no estaria de més que anéssiu a un balneari o féssiu meditacions, encara que tan sols dormint més ja hi guanyaríeu força, ja ho sabeu doncs, a dormir.
Escorpí
del 23 d’octubre
al 21 de novembre
No estareu gens malament, quasi que m’atreviria a dir que tot el contrari, ara bé serà una situació una mica diferent de les que soleu tenir, ja que hi haurà moltes ganes de marxar i de començar coses noves i que crearan misteri. Per la meva banda, us haig de dir que us freneu una mica perquè us podeu trobar amb alguna reacció que us sorprendrà i no pas de bon rotllo, o sigui que molta calma.
Sagitari
del 22 de novembre
al 20 de desembre
Amb tot el moviment astrològic que teniu a casa no us estranyi que us passi de tot i que no entengueu quasi res del que passa, però és una mica normal donades les circumstàncies, només us diré que mireu d’anar paint tot el que us ve per a poder-ho aprofitar i, sobretot, que mireu de no posar-vos dels nervis, cosa que ja sé que és fàcil de dir i molt complicat de fer, la gran sort és que portareu molt bon rotllo.
Capricorn
del 21 de desembre
al 19 de gener
Hi haurà moltes ganes de lluitar i de voler canviar les coses per a millorar, la veritat és que estareu força cansats de que sempre passi el mateix i posareu tots els vostres esforços a que les coses siguin millor. L’única cosa que us demano és que vigileu amb la vostra serietat, que fins a cert punt estarà massa a flor de pell, seria convenient que controléssiu les vostres reaccions, però més alegrement.
Aquari
del 20 de gener
al 18 de febrer
La vostra sort us va lligada molt específicament al món dels diners, i segur que més d’un de vosaltres pensarà que això és una sort de les de veritat, i sí que l’és, però no cal que us emocioneu massa que no vol dir que us arribin diners per un tub i que pugueu deixar de preocupar-vos d’aquest tema la resta de la vostra vida, senzillament sembla que tot se us posarà de cara en aquest aspecte i tindreu més pasta.
Peixos
del 19 de febrer
al 20 de març
Estareu molt interessats en què les coses dels demés vagin bé, i això us portarà algun maldecap extra, heu de mirar també d’estar pendents del que necessiteu vosaltres mateixos, ja seria hora de que penséssiu que no només el benestar dels demés és important. Per altra banda, heu de dedicar més energies a la vostra vida personal i a la feina, que us esteu deixant anar massa en aquest aspecte i no és massa bo.