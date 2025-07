Una de les necròpolis de les Illes Balears (Getty images)

A les Illes Balears, hi ha un nombre considerable de necròpolis que reflecteixen la riquesa històrica i arqueològica de l’arxipèlag. Tot i que no hi ha un número exacte públicament establert, es calcula que hi ha més de 100 jaciments funeraris repartits per tot l’arxipèlag, alguns molt ben conservats i altres encara per excavar o estudiar en profunditat. Les institucions com el Servei de Patrimoni del Govern Balear i els museus locals continuen documentant nous indrets a mesura que avancen les investigacions arqueològiques.

Aquestes necròpolis es reparteixen per totes les illes —Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera— i cobreixen diferents períodes històrics, des del talaiòtic fins a l’època romana i fins i tot islàmica. Aquestes són les més destacades: