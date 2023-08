Visita al Centre Històric i romànic d’Andorra la Vella

Nova visita al romànic d’Andorra la Vella (Comú)

De cara a aquest dimarts, dia 29 d’agost, hi ha prevista una activitat que consistirà en visitar el Centre Històric d’Andorra la Vella, prestant especial atenció al seu llegat romànic. La visita s’iniciarà a les 16:30 hores i tindrà una durada aproximada de dues hores i mitja. L’activitat té un preu de 5,23 euros per persona i, per a demanar informació o inscriure’s, es pot contactar amb Turisme d’Andorra la Vella.

La proposta és descobrir la història, la tradició i la cultura passejant per Andorra la Vella, visitant-ne el llegat arquitectònic, escultòric i pictòric. El Centre Històric ha conservat la seva personalitat al marge del creixement de la ciutat. S’ha programat la visita a la capella de Sant Andreu, visita també a l’església de Sant Esteve, així com a Casa de la Vall. La Casa de la Vall és un dels monuments més simbòlics d’Andorra, potser és el més simbòlic de tots. Història, bellesa i importància política són els seus punts forts.