Tancament dels centres esportius del Pas i Encamp

Cartell informant dels tancaments dels centres esportius (Comú d’Encamp)

Com és habitual tot sovint, almenys un cop cada any, tant el Centre Esportiu del Pas de la Casa com el Complex Esportiu d’Encamp, hauran de tancar ben aviat durant un dia. El tancament de les dues instal·lacions no es farà simultàniament, sinó entre una setmana de diferència.

El motiu del tancament no és un altre que el de realitzar el control periòdic per a la prevenció de la legionel·la. D’aquesta manera, al Pas de la Casa es tancarà el diumenge dia 3 de setembre, mentre que pel que fa al Complex d’Encamp les tasques es duran a terme el següent diumenge, dia 10 de setembre. El tancament de les dependències serà complet per al públic.