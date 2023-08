Aigua Mineral vs. Aigua Natural

Un font d’aigua (Getty images)

L’aigua és una substància essencial per a la vida i la seva qualitat és fonamental per al nostre benestar. Sovint escoltem termes com “aigua mineral” i “aigua natural” que es fan servir indistintament per a referir-se a l’aigua embotellada, però cada una té característiques i propietats que les fa diferents.

Conèixer exactament com és cada una, pot ajudar-nos a saber millor què és el que consumim. L’aigua mineral és aquella aigua recollida d’un aqüífer subterrani i que està protegida de qualsevol possible contaminació. Aquest tipus d’aigua passa per una sèrie de processos i controls per tal de mantenir les seves característiques minerals.

L’aigua natural, en canvi, tot i ser també d’origen subterrani o de fonts naturals, no està subjecta als controls i processos de l’aigua mineral i, per això, pot contenir algunes impureses o bacteris, malgrat que el seu consum és totalment segur. Com a avantatge, en canvi, podem dir que és més estable en la seva composició i més constant, ja que prové de forma directa de la natura.

Això, no obstant, ambdues aigües ens proporcionen molts beneficis per al nostre organisme, pel fet que ens aporten les nostres necessitats diàries de minerals, tenen propietats antioxidants i antiinflamatòries i ens mantenen hidratats de forma adequada.