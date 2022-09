UP demana facilitar l’autorització excepcional per a alimentar la ramaderia ecològica de muntanya

Unió de Pagesos (UP) ha demanat al Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat que simplifiqui la tramitació d’autoritzacions excepcionals per a alimentar la ramaderia ecològica de muntanya amb farratge convencional.

El sindicat argumenta que la sequera d’enguany no ha permès la producció de l’aliment ecològic necessari per al bestiar i recorda que l’actual normativa europea contempla aquesta possibilitat, amb autoritzacions que es podrien concedir a tots els afectats d’una zona de producció o a petició de cada productor.

En aquest sentit, a Catalunya s’estableix que les sol·licituds per a ús de farratge convencional en l’alimentació del bestiar ecològic s’han de tramitar individualment. Primer, es demana que un mínim de tres operadors ecològics confirmin que no tenen disponibilitat de subministrar farratge d’aquest tipus al ramader que fa la petició i, posteriorment, el pagès ha de formular la demanda a la Generalitat de manera individual.

Per al sindicat, aquesta opció té sentit en el cas de circumstàncies excepcionals que afecten poques explotacions per pedregades, incendis, pluges torrencials o vent huracanat, entre d’altres, ja que poden tenir incidències locals o puntuals i els afectats poden obtenir farratge ecològic d’altres explotacions de la zona. Tanmateix, UP assenyala que en el cas de danys climàtics com el de la sequera “no és una opció adequada perquè que afecta grans zones de producció”.

L’entitat agrària indica també que la tramitació individual provoca sobrecàrregues de feina i costos innecessaris per a l’afectat i també per a l’Administració, que ha d’iniciar tot el procediment de tramitació d’expedients individuals. Per aquest motiu, es veu adient que s’usin, en el cas de danys climàtics que afecten a zones senceres de producció, les autoritzacions a nivell de zona.