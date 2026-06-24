La crida del buit és un fenomen curiós i que, a més a més, genera por perquè s’interpreta com un conjunt de pensaments suïcides. Alguns exemples són quan estem a la part alta d’una superfície i ens ve el pensament de saltar al buit o, també, quan estem circulant per la carretera i ens ve al cap no prendre la corba i estampar-nos contra el mur o, igualment, envair el carril contrari per a accidentar-nos contra els altres vehicles. Indubtablement, durant uns segons creiem que alguna cosa no funciona en la nostra ment, però res més lluny de la realitat; és just al contrari, el nostre cervell ens diu que aquestes situacions tenen una mica de risc. Per tant, ens obliguem a estar atents i aquí és quan apareixen aquests pensaments intrusius, però, com que realment ens estant avisant del perill, mai actuarem en la mateixa direcció.
És a dir, som conscients de les conseqüències que això comporta i van des de perdre la vida fins a quedar-nos paralítics o en estat vegetatiu. Un estat físic que ningú desitja i, per això mateix, no cal donar-li major importància i, menys encara, creure que tenim tendències suïcides. Igualment, una altra explicació viable és que ens agrada imaginar i, sabent que mai actuaríem d’aquesta manera, ens deixem endur per la imaginació, perquè, finalment, sabem que no ho farem i, per tant, ens sentim segurs i, això, en part, està influenciat pel cinema, per la gran quantitat d’escenes similars que hem vist.
Perquè tots sabem que si ens llencem per un balcó de més de vint metres d’alçada, segurament, ens fracturarem bastants ossos i que de ben segur trigarem mesos a recuperar-nos, si és que no morim en l’intent. Per tant, mai ho faríem, però la sensació de perill que ens genera és viscuda com a plaent i això explica, en part, l’èxit de les activitats com el «pònting» o l’escalada sense cordes de seguretat. Dues activitats que generen molta adrenalina tot i saber que estem segurs, encara que en la segona depèn més de l´experiència del practicant.
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