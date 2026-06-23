3.250 tapes venudes en l’edició rècord de la Festapa d’Encamp, amb 16 restaurants participants

Setze establiments de restauració de la parròquia d’Encamp han participat en la cinquena edició de la Festapa, l’espai gastronòmic de la Festa del Poble, que enguany ha batut el rècord de participació amb la venda de 3.250 tapes. El jurat ha atorgat el premi a la tapa més creativa, dotat amb 200 euros, al restaurant Borda de l’Hereu 1693. La tapa més popular, escollida pel públic assistent i premiada amb 300 euros, ha estat per La Romànica. Finalment, la tapa més venuda durant la jornada, amb un premi de 120 euros, ha estat per l’Hotel Niu.
El conseller d’Esports, Reactivació Econòmica i Finances, Nino Marot, ha felicitat els setze establiments participants per “la qualitat de les tapes presentades” i ha recordat que “la Festapa és una acció per a donar visibilitat als establiments de la parròquia, que poden captar nous clients i donar a conèixer els serveis que ofereixen”.
Les tapes proposades que el públic ha pogut degustar han estat: La Borda Major: Raviolis de galta i peus de porc amb salsa biscaïna; Roc Arnau: mini “Francesinha” Roc Arnau; Âme du Pain: Coca de Sant Joan; Fontcuberta: Croquetes de bacallà i de carn d’olla; Cargoleando: Gelat de xocolata; GR11: Rotllo de col amb carn; Munchies: “Cheesgofre” coreà; La Romànica: Tortelloni de brasato al Barolo amb crema suau de ceps, suc de rostit i encenalls de Grana Padano; Läk Restaurant: Mollet del llac; La Borda Vella: Escuma de patata amb galta cuita a baixa temperatura i salsa de xocolata; Llac i Cel XO: Mini entrepà de botifarra oberta amb allioli i samfaina; El Jardinet d’Encamp de l’hotel Coray: Bikini de cua de bou; La Terrasseta: Pastís de formatge casolà; La Borda de l’Hereu 1693: Niu de codorniu amb escuma de foie i gamba a la brasa japonesa; L’Espiga: Fleur d’Été; Hotel Niu: El Niu del Niu.