Mick Fleetwood (Fleetwood Mac) naixia fa 84 anys

Un 24 de juny de 1942, ara se celebren els 84 anys de la data, naixia Mick Fleetwood, a Londres (Regne Unit). Recordat per sempre més com el bateria i un dels fundadors dels mítics Fleetwood Mac, grup britànic dels anys seixanta que des del blues-rock va evolucionar, traslladat als Estats Units, cap al soft-rock amb un notable èxit comercial que es va allargar durant els anys setanta.
Val a dir que Mick Fleedwood també ha enregistrat en solitari, però queda clar que passarà a la història com a un dels principals responsables de la creació d’una formació musical que, encara avui, aglutina un gran nombre d’admiradors. I és que no hi ha per menys, només cal escoltar algun dels seves brillants temes.
Font: EfeEme.com