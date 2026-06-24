«Anatomia de l’esperança», de Francesc Torralba

Títol: Anatomia de l’esperança
Autor: Francesc Torralba
Pàgines: 192
Editorial: Destino Cat
Sinopsi:
Premi Josep Pla 2026. Una immersió lúcida i esperançadora en la força que ens manté dempeus quan tot sembla perdut.
Què fa que alguns éssers humans s’aixequin cada vegada que cauen mentre que d’altres s’enfonsen en el desencís? On neix aquesta força misteriosa que, malgrat tot, ens empeny cap endavant? En aquest assaig brillant i lúcid, Francesc Torralba dissecciona la natura íntima de l’esperança i la seva batalla constant contra el desànim.
A partir de la filosofia, la literatura i l’experiència humana, Torralba explora els mecanismes que sostenen l’esperit quan tot sembla perdut. Amb una prosa clara i fonda, mostra com es construeixen horitzons, com reneix el sentit i per què necessitem, més que mai, aquesta confiança indestructible que ens manté dempeus malgrat tot.
Anatomia de l’esperança és un mapa imprescindible per a orientar-se en temps d’incertesa i un elogi de la virtut que ens permet continuar creient en el futur.
Font: lacasadellibro