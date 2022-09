Controlat un brot de COVID-19 al centre sociosanitari de la Fundació Sant Hospital de la Seu

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, ha informat aquest dilluns al ple municipal que aquesta setmana passada s’ha detectat un brot de COVID al centre sociosanitari de la Fundació Sant Hospital. Dotze usuaris han estat traslladats a la segona planta de l’hospital urgellenc, seguint el protocol d’aïllament per a evitar nous contagis.

De moment, no s’han registrat més casos des de divendres i no hi ha cap malalt greu. Viaplana espera que al llarg de la setmana es torni a la normalitat i fa una crida a la prudència. “No deixa de ser un toc d’alerta perquè siguem conscients que el virus no ha desaparegut”, ha dit. El també president de la Fundació Sant Hospital insta la ciutadania a extremar les precaucions i seguir amb les vacunacions i les mesures preventives.