Cuina pas a pas: Llenties amb verdures

Llenties amb verdures. Per a aquesta setmana proposem un recepta saludable i, sobretot, boníssima! Abans que arribin els dies més càlids de l’estiu, encara som a temps de preparar aquest àpat que, pel que fa a la seva elaboració, està a l’abast de tothom. No cal ser un gran xef d’estrella Michelin. Així que, preneu nota de la recepta!
Ingredients per a 5 persones:
-Un kg de llenties pardines cuites
-Una ceba de Figueres
-Una pastanaga
-3 grans d’all
-¼ de carbassó
-Una fulla de llorer
-Oli d’oliva
-750 ml de suc de la cocció de les llenties
Ingredients per a 7 persones
-1,5 kg de llenties pardines cuites
-Dues cebes de Figueres
-Dues pastanagues
-4 grans d’all
-½ carbassó
-Dues fulles de llorer
-Oli d’oliva
-1,5 l de suc de la cocció de les llenties
Si teniu les llenties crues podeu coure-les a part i guardar el suc de la cocció per a elaborar el plat. I si teniu les llenties cuites, però no teniu el suc de la cocció, podeu utilitzar aigua com a últim recurs per a la recepta.
Recepta escrita, AQUÍ!
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