Cuina pas a pas: Llenties amb verdures

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In: Gastronomia

Llenties amb verdures. Per a aquesta setmana proposem un recepta saludable i, sobretot, boníssima! Abans que arribin els dies més càlids de l’estiu, encara som a temps de preparar aquest àpat que, pel que fa a la seva elaboració, està a l’abast de tothom. No cal ser un gran xef d’estrella Michelin. Així que, preneu nota de la recepta!

Ingredients per a 5 persones:

-Un kg de llenties pardines cuites

-Una ceba de Figueres

-Una pastanaga

-3 grans d’all

-¼ de carbassó

-Una fulla de llorer

-Oli d’oliva

-750 ml de suc de la cocció de les llenties



Ingredients per a 7 persones

-1,5 kg de llenties pardines cuites

-Dues cebes de Figueres

-Dues pastanagues

-4 grans d’all

-½  carbassó

-Dues fulles de llorer

-Oli d’oliva

-1,5 l de suc de la cocció de les llenties

Si teniu les llenties crues podeu coure-les a part i guardar el suc de la cocció per a elaborar el plat. I si teniu les llenties cuites, però no teniu el suc de la cocció, podeu utilitzar aigua com a últim recurs per a la recepta.

Recepta escrita, AQUÍ!



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