Els esquiadors andorrans, Gabriel i Medina, obren la temporada a Cerro Castor amb un gegant SAC

Aquest dilluns, l’equip nacional d’esquí va tenir representació a les primeres curses de la temporada, a Cerro Castor (Argentina). Es va disputar el primer gegant de les SAC (South American Cup), amb la presència dels andorrans Bartumeu Gabriel i Iria Medina.

Medina va acabar 13ª amb +13.54 respecte a la vencedora, la sueca Sara Héctor (2.31.01). L’andorrana va fer una millor segona mànega. Per la seva part, Gabriel va finalitzar 26è amb +6.21 respecte al guanyador, l’italià Giovanni Borsotti, que es va imposar amb 2.28.78.

Josh Alayrach, tècnic de l’equip femení, ha explicat que no hi havia l’objectiu de resultat, perquè les esportistes porten només uns dies d’esquí: “No tenim ritme, portem pocs dies d’esquí i era més que res posar-se en situació, intentar exposar un bon esquí i seguir treballant la tècnica en què estem posant el focus. Hem de seguir amb aquesta dinàmica de treball”.

Per la seva part, Fred Beauviel, tècnic de l’equip masculí, va dir que es tractava d’un primer contacte amb la competició: “No ens havíem posat els esquís de gegant en competició des de juny i només fa tres dies que vam aterrar. Ens ho preníem més com un entrenament en condicions”. Segons Beauviel, Gabriel va tenir bones prestacions. “La veritat és que ha esquiat seccions molt bé, però amb un gegant com aquest que dura 1.15 ha fet unes errades que li han costat temps”. “Ha estat un primer contacte”, ha conclòs.