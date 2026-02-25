Uns 2.000 alumnes practiquen esports de neu a les estacions d’esquí d’FGC amb el programa Esport Blanc Escolar

Un total de 1.969 alumnes de 3r i 4t de Primària de 46 escoles públiques i concertades practiquen aquest hivern esports de neu a les sis estacions d’esquí i muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), agrupades ara sota la marca Pirineu365: La Molina, Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé i Boí Taüll. Ho fan dins de la 13a edició del programa Esport Blanc Escolar (EBE), impulsat pels Departaments d’Esports i Educació i Formació Professional amb l’objectiu de promocionar i popularitzar els esports de neu entre l’alumnat de les comarques del Pirineu català i oferir l’oportunitat de conèixer i aprendre en el propi entorn.
L’EBE, que va començar al gener, s’allarga fins a finals de març, un cop s’hagin celebrat les jornades de Graduació de Neu, que serveixen com a cloenda de l’activitat per a l’alumnat de quart de primària que finalitza la participació al programa.
Pel que fa al Pirineu gironí, durant aquests mesos La Molina acull 1.141 alumnes de 17 escoles del Berguedà i 9 de la Cerdanya. Al Ripollès, 429 alumnes es beneficiaran d’aquest programa a les estacions de Vallter i Vall de Núria. En el cas de Vallter, l’estació acollirà 3 escoles i un total de 135 alumnes mentre que Vall de Núria són 294 alumnes de 8 centres escolars.
A la banda de Lleida, als Pallars, 305 alumnes provinents de 7 escoles (4 del Pallars Jussà i 3 del Pallars Sobirà) visitaran les estacions d’Espot Esquí i Port Ainé. I a l’Alta Ribagorça, Boí Taüll, l’estació amb les cotes més altes del Pirineu, acollirà 94 alumnes de 2 escoles de la comarca.
Les estacions de Pirineu365 acullen, en total, un 75% dels alumnes que al llarg de l’hivern participen al programa EBE, fet que reforça el compromís de Ferrocarrils amb l’esport escolar i de competició i amb l’activitat física i amb el foment dels esports de neu entre els escolars de les comarques del Pirineu.
Impuls dels esports d’hivern entre l’alumnat
Emmarcat en el Pla Estratègic d’Esports d’Hivern de Catalunya, el programa Esport Blanc Escolar té l’objectiu d’impulsar la iniciació i el coneixement dels esports d’hivern en la població infantil de 3r i 4t de primària, fent una atenció especial a les comarques pirinenques. L’altra finalitat és educar mitjançant l’esport a respectar, gaudir, conviure, estimar i conèixer les nostres muntanyes amb la complicitat del personal docent dels centres educatius i dels tècnics d’esport.
Pel Departament d’Esports, la continuïtat de l’EBE respon, dins l’eix estratègic Esport 360, a l’objectiu d’impulsar l’esport i l’activitat física a totes les edats, amb una perspectiva inclusiva, fent èmfasi en l’educació i la salut. Alhora, s’afavoreix una activitat constant en els diferents espais i entorns aptes per a la pràctica esportiva, en aquest cas, les estacions d’esquí pirinenques. L’EBE és un dels programes d’èxit del Govern de promoció de l’esport escolar, un àmbit clau en l’engranatge del sistema esportiu català.
El Departament d’Educació i Formació Professional considera un valor que aquesta activitat s’abordi de manera transversal amb altres àmbits del currículum, i incorpori aspectes de coneixement del medi, de llengua i de valors. Des del curs passat, s’ha implantat la formació “Esport Blanc Escolar, una oportunitat per a treballar de forma global” per tal de donar més eines a les persones docents dels centres adherits al programa perquè l’Esport Blanc Escolar sigui l’eix al voltant del qual es vertebrin aprenentatges globalitzats i en context per a promoure aprenentatges significatius i vivencials per a tot l’alumnat participant.
Un projecte integrat al programa d’educació física
L’EBE, que va néixer el curs 2013-14 com a prova pilot amb 142 alumnes de 3r de primària, està integrat al programa d’educació física, es realitza en horari lectiu i consta d’entre 6 i 8 sessions, que es duen a terme durant el segon trimestre del curs escolar, tant a 3r com a 4t de primària. Les sessions es divideixen en 2 d’esquí de fons, 2 o 3 d’esquí alpí i 2 o 3 de surf de neu en cadascun dels dos cursos escolars.
Durant el mes de març, es tornarà a organitzar la jornada final de Graduació de Neu en diferents seus, una activitat que consistirà en trobades festives entre les escoles del programa EBE per a graduar l’alumnat de 4t de primària que hi hagi participat, en la qual es treballen totes les activitats del mateix amb un caire lúdic-competitiu.
Per a fer realitat el programa, el Govern de la Generalitat compta amb la col·laboració de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, els Consells Esportius del Pirineu, les estacions d’esquí catalanes, la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC), els Consells Comarcals, les Diputacions de Lleida, Girona i Barcelona, i el Conselh Generau d’Aran.
L’èxit del programa Esport Blanc Escolar ha comportat que hagi estat premiat en diverses ocasions amb els Snowkidz Award, atorgats cada dos anys per la Federació Internacional d’Esquí (FIS).