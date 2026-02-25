El Consell General acull la Lliga de Debat per tercer any consecutiu

L’hemicicle del Consell General torna a ser escenari, per tercer any consecutiu, de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la Xarxa Vives d’Universitats que, en aquesta edició, es dividirà en dues jornades. La primera, aquest dimecres, i la segona, demà dijous. Així mateix, la final andorrana és l’única fase de totes que té lloc en una seu parlamentària.
Durant les dues jornades, i seguint el sistema habitual de debat, els grups d’alumnes de tots els sistemes educatius s’enfrontaran entre ells per a determinar el guanyador, que es farà públic al final de la segona jornada. El guanyador d’aquesta edició representarà a Andorra a la fase final dels Països Catalans que se celebrarà a la Universitat d’Alacant del 20 al 22 d’abril.
Enguany, el debat plantejat és “Estem davant d’una joventut més masclista?”, una temàtica d’actualitat i, sobretot, entre els més joves. El síndic general, durant les paraules de benvinguda adreçades als estudiants i als membres del jurat i organitzadors, el síndic general, Carles Ensenyat, ha remarcat la importància de tractar temes d’aquestes característiques, que els afecten de forma directa, en un espai que fomenta l’intercanvi d’idees des del respecte i la fonamentació.
Pel que fa al jurat, està format, com és habitual, per professionals del món educatiu, a més de les conselleres generals Maria Àngels Aché i Meritxell Alcobé; i el director de l’AQUA, Isaac Galobardes.
En la fase andorrana de la Lliga de Debat participen l’Escola Andorrana de Batxillerat, el Lycée Comte de Foix, el Col·legi Sant Ermengol, el Col·legi María Moliner, i l’Agora International School.