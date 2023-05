Unanimitat al Consell General per a acordar les retribucions

Els síndics Carles Enseñat i Sandra Codina parlant de les retribucions del Parlament (Consell General)

Els consellers i conselleres generals només podran percebre els salaris i les dietes per part del Consell General. Així ho ha acordat per unanimitat la Junta de Presidents de grups parlamentaris reunida aquest dijous a la tarda. D’aquesta manera quedaran perfectament delimitat els sous dels consellers generals i també el pagament de les dietes pels desplaçaments.

Els salaris es mantenen com al final de la legislatura passada amb els següents imports:

Quadre general de salaris bruts* 2023 (en euros):

Síndic General: 7.148,91

Subsíndica: 6.078,39

President Grup Parlamentari: 4.185,59

Secretaria Sindicatura: 2.237,13

Conseller General: 2.185,58

Conseller General a dedicació completa: 4.371,16

(*) Exceptuats d’augment d’IPC (art.17.3 Llei de Pressupost 2023)

Pel que fa al complement per dedicació completa, la Junta de Presidents ha establert que només el podran cobrar els consellers generals que no ocupin altres càrrecs. Per tant, queden exclosos el síndic general i la subsíndica general i els presidents dels grups parlamentaris. S’entén per conseller general a ple temps aquella persona que té dedicació exclusiva al Consell General.





Una graella determinarà les dietes dels consellers segons la destinació

La Junta de Presidents també ha acordat que el Consell General serà l’únic que pagarà les dietes per desplaçament dels consellers i conselleres generals, posant ordre a una situació que fins ara no havia quedat determinada.

Pel que fa als desplaçaments internacionals s’ha fet un esglaonat segons la destinació, ja que no té el mateix cost viatjar a una gran capital europea (París, Londres) que a altres punts. De fet, s’han establert 4 zones en funció de la tipologia de la ciutat.

Per tal de justificar els pagaments i per a una major transparència de les dietes es reclamarà la presentació dels tiquets per al seu pagament. D’altra banda, també s’ha decidit que per a aquells consellers generals que no puguin assumir anticipadament les despeses, rebran un avançament del Consell General que posteriorment es regularitzarà amb els tiquets presentats i el salari mensual.





Es manté la dotació econòmica dels grups parlamentaris

La dotació dels grups parlamentaris es manté sense variacions respecte a l’any 2022. Això implica que no hi ha cap increment de transferències als grups i que aquestes es reparteixen de la següent manera. D’una banda, el 50% de l’import total es reparteix entre els cinc grups parlamentaris en parts iguals, i de l’altra, el 50% restant es divideix entre els 28 consellers, segons estableix l’article 25 del Reglament del Consell General.

D’aquesta manera, i tenint en compte que els grups parlamentaris s’han constituït al mes de maig, aquest exercici, fins al 31 de desembre de 2023, rebran globalment 569.135,76 euros. Més detalladament, els grups parlamentaris rebran 56.913,58 euros de forma fixa, i 10.163,14 euros per cada conseller. Aquest darrer import, 10.163,14 euros, és també l’import que rebrà el conseller no adscrit.





Composició de les comissions legislatives

La Junta de Presidents celebrada, aquest dijous a la tarda, ha acordat que les comissions legislatives estaran formades per nou membres, deu en el cas d’aquelles on també participi el conseller no adscrit, que podrà participar en un màxim de quatre comissions. D’altra banda, també s’ha decidit per unanimitat establir el vot ponderat a les comissions, el que significa que els consellers generals tenen un percentatge en les votacions equivalent al que tindria el seu grup parlamentari a l’hemicicle.

Aquestes les presidències i vicepresidències de les comissions legislatives:

Justícia, Interior i Afers Institucionals

Presidència: GP Concòrdia, Vicepresidència: GP Demòcrata

Política exterior

Presidència: GP Demòcrata, Vicepresidència: GP Concòrdia

Economia

Presidència: GP Demòcrata, Vicepresidència: GP Socialdemòcrata

Finances i Pressupost

Presidència: GP Demòcrata, Vicepresidència: GP Concòrdia (cedida per GP Ciutadans Compromesos)

Política Territorial, urbanisme i medi ambient

Presidència: GP Concòrdia, Vicepresidència: GP Demòcrata

Sanitat

Presidència: GP Ciutadans Compromesos, Vicepresidència: GP Concòrdia

Afers socials i Igualtat

Presidència: GP Andorra Endavant, Vicepresidència: GP Demòcrata

Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports

Presidència – GP Socialdemòcrata, Vicepresidència – GP Demòcrates

Seguiment de la sostenibilitat de les pensions

Presidència GP Demòcrata, Vicepresidència: GP Andorra Endavant

Composició de la Comissió Permanent

Els cinc grups parlamentaris s’han posat d’acord per a presentar una candidatura conjunta per a l’elecció de la Comissió Permanent que serà votada en la sessió de Consell General del dijous, 25 de maig, a les 12 hores.

La Comissió Permanent la formaran els següents sis consellers:

Circumscripció Nacional: Carolina Puig, Susanna Vela i Noemí Amador

Circumscripció Territorial: Berna Coma, Maria Àngels Aché i Meritxell Alcobé





Delegacions internacionals a l’OSCE-PA i el Consell d’Europa

Aquest dijous també s’ha validat la composició de les delegacions del Consell General en organismes internacionals.

Pel que fa a l’OSCE-PA, els membres titulars són Meritxell López i Pol Bartolomé, mentre que els suplents són Carles Naudi d’Areny-Plandolit i Noemí Amador.

La delegació al Consell d’Europa estarà encapçalada per Berna Coma i Cerni Escalé i tindrà com a membre suplents a Salomó Benchluch i Susanna Vela.





El Consell General triarà nou inspector per a l’APDA al juny

La Junta de Presidents iniciarà els tràmits necessaris, conjuntament amb els grups parlamentaris que hauran de ser els encarregats de presentar la candidatura, perquè l’Agència de Protecció de Dades pugui disposar d’un nou inspector al mes de juny, després que una de les inspectores d’aquest organisme hagi presentat la seva renúncia expressa a ocupar el càrrec.

La renúncia ha estat presentada aquest dimecres davant la Sindicatura a causa d’una llarga malaltia acreditada que ha desembocat en una invalidesa temporal i la impossibilitat de poder realitzar les tasques que tenia assignades.





Reserva de dates per a pròximes sessions de Consell General

Per últim, la Junta de Presidents també ha marcat en el calendari les pròximes sessions del Consell General. Al llarg del mes de juny s’han reservat els dijous 1 i 29 de juny per a sessions ordinàries i s’ha fixat pel dijous 13 de juliol, a les 16 hores, la primera sessió de preguntes al Govern.