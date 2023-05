El BC Andorra, a per una trentena victòria de rècord

El BC Andorra celebrant el títol de lliga i l’ascens (ATV)

El BC Andorra tanca aquest divendres, 19 de maig, la seva participació a la LEB Or i ho fa dinamitant els pronòstics més optimistes de principi de temporada. La brillant campanya dels tricolors es tradueix en un liderat sòlid i un ascens a l’ACB més que merescut. El mèrit és doble perquè els de Natxo Lezcano s’han trobat amb un rival que s’ha enganxat com una paparra fins als dos últims partits de la fase regular, el Palència, que també ha estat superlatiu.

El BC Andorra arriba al darrer compromís de lliga amb el primer lloc i l’ascens assegurats, amb un increïble saldo de 29 encontres guanyats per només 4 de perduts. Si aquest divendres (21 hores) aconsegueixen imposar-se a la difícil pista del Guipuzkoa Basket, els del Principat tindrien un registre de 30 victòries en aquesta campanya, una veritable gesta.

La temporada d’impàs dels tricolors a la LEB Or (pugen de categoria l’any després d’haver baixat) és per a emmarcar vistos els resultats. I això que hi ha hagut alguns partits -de desconnexió- en els quals no han estat massa encertats i que, a més, les lesions també han estat una constant durant el campionat.

Així doncs, el BC Andorra tanca aquest divendres una lliga de somni, fent gaudir l’afició i deixant unes estadístiques per a la història de la LEB Or. Els Dos Anjos, Andric, Dee, Luz, Schreiner, Czerapowicz i companyia han fet xalar a tot un país.