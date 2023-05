Massa renovables? No, falta electrificar

Francesc Mauri

L’electrificació és fonamental. És l’única possibilitat, i remarco única, de mitigar l’escalfament global. Continuar depenent de combustibles fòssils és veritablement nefast pel que fa a l’augment de la temperatura planetària. A més a més, d’una crema literal de recursos finits.

Per això, Espanya sobretot i, en grau més baix Catalunya aposten decididament per la producció elèctrica amb energies renovables com la solar o eòlica. Espanya produeix un 47% d’electricitat amb renovables i Catalunya una mica menys d’un 20%. Això que no és bo i que produeix l’anomenada corba de l’ànec en la gràfica de la demanda i oferta amb un desajustament brutal quan arriba la tarda i vespre, pot portar problemes importants a curt termini al sistema.

En dies de molt sol, l’oferta és molt gran i, si hi ha vent, l’oferta és estratosfèrica. Però hi ha el consum elèctric que hi ha. Un 75% de l’energia total consumida ve del petroli i gas bàsicament i només un 25% de l’electricitat. Hi ha tres formes de solucionar la corba (l’estiu amb l’aire condicionat ho mitigarà temporalment).

Una, la millor, amb el bombeig de la hidràulica i amb l’augment de l’emmagatzematge en bateries (aviat serà molt rendible amb la baixada de per sota dels 500 €/Wh). Es reclama, per exemple, i amb urgència la construcció de centrals de bombeig que no arriben.

La segona és que el gestor, Red Electrica Española, REE, intenti corregir els consums diaris, la corba de demanda modulant els preus.

La tercera estaria en augmentar aquest 25% de consum global d’energia en forma d’electricitat i reduir el 75% en forma de gas o petroli. Això vol dir, enfortir l’electrificació. A Espanya el 4% de cotxes que es venen són endollables. A Catalunya es frega el 7%. A Portugal el 12% o a Romania el 9%. Falta molt.

La climatització amb gas és una ruïna i, en canvi, una bomba de calor d’aerotèrmia és 5 vegades més eficient i també més barat (tot i el cost d’instal·lació). L’amortització és molt ràpida, inferior als 3/5 anys en general. Cal, per part de l’administració, cops de puny a la taula més forts. Nova York prohibeix el gas per a edificis nous i rehabilitacions a partir de l’1 de desembre d’aquest any. Aquí quan?