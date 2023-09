Una setantena d’activitats per a totes les edats a Andorra la Vella

Una noia participant en una de les activitats que ofereix el Comú (Comú d’Andorra la Vella)

El Comú d’Andorra la Vella proposa, per al pròxim curs 2023-2024, més d’una seixantena d’activitats culturals i esportives que engloben força disciplines diferents, per a diversos nivells i adreçades a totes les edats. El termini d’inscripcions per a tots els programes i les ofertes ja s’ha obert i es preveu que es pugui començar a partir de l’11 de setembre, de forma esglaonada i depenent de l’activitat.

D’una banda, les tres escoles del Centre cultural La Llacuna (l’Institut de Música, l’Escola d’art i l’Aula de teatre i dansa) plantegen fins a una trentena de cursos, tallers i monogràfics. De l’altra, el departament d’Esports, que tindrà seu principal al Centre esportiu dels Serradells, tindrà una quarantena d’activitats i comptarà amb la col·laboració d’una cinquantena de clubs.

Pel que fa a l’oferta cultural, s’ha mantingut aquelles activitats que tenen més acceptació i, sobretot, s’ha donat continuïtat a les que es van estrenar l’any passat i van tenir molt bona acollida. En aquest sentit, l’Aula de teatre i dansa ha recuperat el curs de circ i trapezi per a totes les edats, des dels 5 anys, i durant tot el curs. També ofereix teatre per a infants, joves i adults, dividits en diferents grups repartits al llarg de la setmana. Finalment, pel que fa a la dansa, s’ha plantejat cursos per a infants a partir de 4 anys i de Ballet Fit per a adults.

En paral·lel, l’Escola d’art ofereix tallers per a adults entre els quals hi ha pintura i dibuix, joieria, gravat, restauració de mobles i ceràmica. A més, a partir de 15 anys es proposa diversos cursos de fotografia segons els coneixements previs, sortides fotogràfiques d’aprenentatge i un projecte fotogràfic d’autor. També es planteja un curs de vídeo i d’història del cinema. Per últim, per a infants i joves el programa inclou plàstica, que engloba diferents disciplines i materials de l’art, així com el curs jove, dividit en tres mòduls.

Pel que fa a l’Institut de Música, enguany s’han introduït noves especialitats instrumentals per tal de seguir conformant les formacions que són necessàries en els plans d’estudis de l’alumnat. Aquest curs s’incorporarà un nou professor de trombó, que també podrà impartir trombó i bombardí, i també una professora de contrabaix. A més, es continuarà impulsant el banc d’instruments perquè no s’hagin d’adquirir durant els primers anys de formació i, així, facilitar els estudis a totes les famílies. Aquest curs es continuaran oferint les activitats i cursos habituals, incloent-hi el Cicle de primavera, i posant èmfasi en els intercanvis amb altres centres educatius per a proveir a l’alumnat d’experiències enriquidores.

El Centre esportiu dels Serradells, per la seva banda, també fa una àmplia proposta d’activitats dirigides a totes les edats i amb múltiples disciplines. En total hi ha gairebé una cinquantena de grups que inclouen ball, boxa, capoeira, escacs, fitness, natació, natació artística i de preparació al part, kung-fu, taixi, tir de precisió, triatló, hapkido, judo, karate i taekwondo. Així mateix, fora de les instal·lacions dels Serradells es podrà practicar navegació a vela, esports de muntanya, karate kyokushin-kai i voleibol.