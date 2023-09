L’FPNSM fa de l’accessibilitat cognitiva l’objectiu del nou curs d’activitats

Escenari on ha tingut lloc la conferència de la fundació (FPNSM)

La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) engega aquest any un nou repte centrat en la promoció de l’autonomia i la independència de les persones que atén, per a esdevenir un referent al país en matèria d’accessibilitat cognitiva.

En el marc d’aquesta fita, des de la FPNSM, s’ha programat una conferència titulada “La Revolució del que és Fàcil, que ha anat a càrrec de Raquel Cárcamo i Blanca Tejero, codirectores del Centro Español de Accesibilidad Cognitiva (CEACOG) i a la qual hi ha assistit les ministres d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marin, i la ministra de Salut, Helena Mas, així com el cos tècnic, educatiu i assistencial de la Fundació i representants d’entitats socials del país, consellers, secretaris d’Estat. L’acte compta amb el suport d’Andbank, patrocinador de la conferència.

Cárcamo i Tejero defensen que l’accessibilitat cognitiva és una condició indispensable per a garantir els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament. En aquest sentit, han explicat el context legal i social a Espanya i han donat algunes pautes de com es pot aplicar a Andorra.

Tejero afirma que “l’objectiu de l’accessibilitat és fer que l’entorn sigui fàcil de comprendre i entendre perquè les persones amb discapacitat no necessitin ajuda, per a facilitar la seva autonomia.”

Les dues ponents han detallat les condicions específiques que han de tenir els edificis per a ser més accessibles i comprensibles, i les pautes per a fer els documents, les webs i les app més senzilles. Finalment, han mostrat exemples de la seva tasca al CEACOG amb diferents textos en Lectura Fàcil com són el dret a vot, l’esborrany de la declaració de la renda, entre altres tràmits habituals.

La Fundació fa temps que treballa en aquesta direcció, donant suport a diverses entitat del país en matèria d’accessibilitat cognitiva, i l’objectiu per als propers mesos és consolidar-ho com un servei. Per això, es formarà a tècnics de la Fundació, així com també a persones ateses perquè puguin ser avaluadores i validadores de textos i espais.

La directora de la Fundació, Celine Mandicó, ha expressat que “aquest projecte contribuirà a fer la vida més fàcil a les persones amb dificultats de comprensió i comunicació”.

Paral·lelament, l’FPNSM ha organitzat un taller per a persones ateses sota el títol ‘Accessibilitat Cognitiva: Aprenent a avaluar entorns’ que té lloc entre avui i demà dimecres.

Com és habitual a l’FPNSM, es vol fer arribar aquesta informació a les famílies de les persones ateses, i aquesta tarda de dimarts, les expertes convidades oferiran una nova xerrada titulada “Accessibilitat Cognitiva: Una Clau per a la Participació”, en què volen oferir de manera planera i entenedora pautes per tal de millorar l’accessibilitat també a les llars.