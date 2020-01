Un total de 46 activitats programades s’inclouen en l’Agenda d’Activitats de la Seu d’Urgell per aquest primer semestre de 2020. Així ho ha anunciat el tinent d’alcalde de Cultura de l’Ajuntament urgellenc, Carlos Guàrdia, aquest matí en roda de premsa, juntament amb el director de cultura, Albert Galindo, i el tècnic de programació d’espectacles, Andreu Campillo.

Carlos Guàrdia ha recalcat que aquesta Agenda d’Activitats aglutina les propostes elaborades no només per l’Àrea de Cultura sinó també per d’altres departaments municipals com Patrimoni Cultural, Turisme i Fires i Mercats, així com d’entitats i col·lectius de la Seu d’Urgell. “Aquesta agenda és una eina de comunicació per informar a tota la ciutadania sobre l’oferta lúdica i cultural del municipi que persegueix un triple objectiu: apropar aquesta oferta al màxim de persones, ajudar a entitats i associacions a difondre las seva activitat i planificar les diferents activitats durant sis mesos i evitar així coincidències de celebració d’actes en les mateixes dates”.

Agenda 2019: 3.100 assistents o participants

El tinent d’alcalde de Cultura ha abundat respecte el paper que juga aquesta agenda d’activitats tot afirmant que per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de la Seu, “aquesta agenda és un indicador que serveix per mesurar el nombre d’espectadors i participants en les diferents activitats que se celebren anualment”.

Al respecte, Carlos Guàrdia ha afirmat que durant l’any 2019 hi ha hagut un total de 3.100 assistents o participants en el conjunt d’activitats celebrades, tenint l’espectacle nadalenc genuí ‘El rescat dels Minairons’ com activitat estrella. “Enguany esperem igualar o superar aquesta xifra de participació en les diferents propostes que s’hi portaran a terme, i alhora també ens servirà conèixer el grau de satisfacció de l’oferta d’aquesta agenda”.

Teatre, música, exposicions, xerrades i altres propostes

La programació teatral i musical d’aquesta Agenda d’Activitats 2020 per al primer semestre de l’any presenta un ampli ventall de propostes que van des de la comèdia per adults, els espectacles familiars, produccions teatrals locals, passant per concerts de jazz, gospel, ritmes d’Amèrica del Sud, música de cantautor i de l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell i de l’Orquestra Cadí, així com exposicions i xerrades.

La primera proposta tindrà lloc demà divendres 24 de gener amb la inauguració de l’exposició ‘Que nos zurzan’, de Sandra March, que s’inaugurarà a les set de la tarda a la sala ‘la Cuina’ del Centre Cultural Les Monges de la Seu d’Urgell. L’acte és obert a tothom.

Que nos zurzan és un projecte que s’inicià l’any 2015 amb una convocatòria oberta a través de les xarxes socials. L’artista va buscar persones disposades a donar visibilitat a les seves cicatrius i a compartir les històries que les expliquen. Petits relats anònims que adquireixen un caràcter universal, perquè ens situen en escenaris i moments de la vida que qualsevol reconeix com un record o contempla com una possibilitat. Aquesta exposició es podrà visitar fins el 29 de febrer.

Teatre familiar i concert

L’espectacle familiar Baobab, un arbre, un bolet, un esquirol, amb la companyia La Pera Llimonera, tindrà lloc dissabte 25 de gener, a les sis de la tarda, al teatre Cinema Guiu. Baobab és un homenatge a totes aquelles persones, grans i menudes, que la violència dels conflictes armats ha obligat a deixar la seva terra. El preu de l’entrada oscil·la dels 4 als 7 euros, mentre que per als menors de 4 anys és gratuïta.

Diumenge 26 de gener se celebrarà el tradicional concert de Sant Sebastià, a càrrec de l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell i el Conservatori de Música dels Pirineus, que s’iniciarà a les sis de la tarda, a la sala Sant Domènec. Entrada gratuïta.

De Cesk Freixas a The Sey Sisters i de Peter Shub a La Zanja

Des de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell es continua apostant per una programació cultural de “qualitat i heterogènia” tot combinant diferents formats, estils i gèneres.

Un exemple d’aquesta aposta són els concerts de Magalí Sare&Sebastià Gris (7 de febrer); Iónico (16 de febrer); Cesk Freixas (28 de febrer), The Sey Sisters (13 de març);i Anthus, Quintet (24 d’abril), així com els espectacles per al públic adult com Tenors d’Illuminati (13 de febrer); Comedy de Peter Shub (19 de març) i La Zanja de Titzina Teatre (2 d’abril). També hi destaca els espectacles familiars La gallina dels ous d’or, de Zum-Zum Teatre (29 de febrer), i Oops!!, de Teatre Mòbil(4 d’abril).

Besos, Quin Xou

Una temporada més, l’Agenda d’Activitats també ens proposa una producció local amb la comèdia i musical Besos, amb Quin Xou. Es tracta d’un recull d’esquetxos de Sit-com (comèdia de situació) sobre les eternes desavinences entre homes i dones, humor a ritme de swing.

Besos s’escenificarà els dies 17, 18 i 19 d’abril a la sala d’actes del col·legi La Salle de la Seu d’Urgell.

Exposicions

L’Agenda d’Activitats d’enguany també engloba diverses exposicions que acollirà la sala ‘la Cuina’ del centre cultural Les Monges de la Seu d’Urgell. Després de la mostra Que no zurzan, de Sandra March (del 24 de gener al 29 de febrer), aquesta sala també acollirà De la fusta a la forma. Dos torners cara a cara, de Roger Pascual i Max Martí, del 13 al 25 abril.

Del 7 al 30 de maig serà el torn de l’exposició Art i Escola, una mostra dels treballs realitzats pels alumnes del centres escolars i de diferents entitats de la nostra ciutat, mentre que del 2 al 23 de juny, la sala ‘la Cuina’ acollirà una exposició dels treballs dels alumnes de l’Escola Municipal d’Art de la Seu d’Urgell.

Tresor de mites grecs

L’Agenda d’Activitats ens proposa també una activitat protagonitzada per Josep Olives Puig que tindrà lloc el 26 de març, a la sala la Immaculada. Es tracta d’un recital, traducció i comentari de poemes grecs de l’Antiguitat Clàssica, acompanyats de cítara.