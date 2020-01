L’agència de viatges en línia eDreams Odigeo i el Grup Lufthansa han anunciat aquest dimecres la signatura d’un acord de distribució basat en la tecnologia ‘New Distribution Capability (NDC) d’IATA1’. Aquest conveni, que involucra a les quatre principals marques d’eDreams Odigeo (eDreams, Opodo, Travellink i GO Voyages) i a les aerolínies del Grup Lufthansa a escala mundial (Austrian Airlines, Lufthansa, SWISS i Brussels Airlines), permetrà als viatgers gaudir d’una nova experiència de reserva de vols a 270 destins en 105 països. Com a part d’aquesta aliança, eDreams Odigeo i el Grup Lufthansa han acordat convertir-se en socis preferents per a iniciatives conjuntes d’innovació que “afegeixin valor als viatgers”, com el desenvolupament de nous serveis complementaris.

Pau Caspers, cap d’aprovisionament aeri d’eDreams Odigeo, ha declarat que “com a agència de viatges en línia més gran d’Europa, estem compromesos amb la millora constant de la nostra oferta de productes i serveis per a assegurar els més alts nivells de satisfacció al client. Ens complau reforçar la nostra associació amb un dels grups d’aviació líders en el món, cosa que permetrà als nostres clients gaudir de productes i serveis fins i tot millors. Junts podrem impulsar la innovació i la tecnologia en la indústria dels viatges i el comerç electrònic per a beneficiar milions de consumidors a tot el món”.

Thomas Eggert, director de comptes corporatius globals i estratègics de Grup Lufthansa, ha afegit que “la nostra missió és proporcionar una experiència de primer nivell al consumidor, amb productes i serveis d’alta qualitat. Gràcies a aquest acord estratègic amb un dels majors venedors de vols del món, més viatgers es beneficiaran de la nostra oferta NDC Smart, i estem encantats de poder treballar al costat d’eDreams Odigeo per dissenyar i renovar el futur dels viatges”.