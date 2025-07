Una parella detinguda per agredir-se mútuament i un home per conduir begut i amb el permís suspès

Dos agents del servei de l’ordre entrant al despatx central (Policia d’Andorra)

La matinada del diumenge, a Canillo, el servei de Policia va arrestar una parella, un home i una dona, veïns del Principat d’Andorra, de 41 i 37 anys, per un presumpte delicte contra la integritat física en l’àmbit domèstic. Van requerir-se els serveis dels agents policials per una forta desavinença conjugal en un domicili particular, on els interessats s’haurien agredit mútuament.

D’altra banda, el passat divendres a les 22:30 hores, el servei de l’ordre va detenir una altra persona. Es tracta d’un home resident de 46 anys, pels delictes contra l’administració de justícia (conduir amb el permís suspès) i contra la seguretat col·lectiva (conduir donant positiu en alcoholèmia amb una taxa de 1,90 g/l.).