Veïns del Centre Històric de la Seu reclamen que s’hi garanteixi el dret al descans nocturn

Plaça del Pati Palau de la Seu d’Urgell (Foto: RàdioSeu)

Un grup de veïns del Centre Històric de la Seu d’Urgell ha demanat per carta a l’Ajuntament que es garanteixi el dret al descans nocturn dels veïns, davant la proliferació de terrasses a l’aire lliure. El col·lectiu es mostra molest especialment per l’activitat del bar situat a la plaça del Pati Palau, sobre el qual consideren que s’ha “convertit, en la seva totalitat, en discoteca privada a l’aire lliure”.

La missiva és signada per l’exalcalde Joan Ganyet i s’adreça directament a l’actual batlle de la ciutat, Joan Barrera. Comença afirmant que “els Centres Històrics són l’ànima de les ciutats i els països més avançats del món, especialment els europeus, en tenen una cura especial”, per la qual cosa “procuren fer-ne barris de pau, d’apreci per les velles pedres i pel llegat que ens han deixat les generacions que ens han precedit”. Sobre tot plegat, els veïns consideren que “dissortadament no és el cas de la Seu” i afirmen que hi ha “reiterades protestes dels veïns, que es veuen privats del dret al repòs nocturn per la presència de sorolloses terrasses de bars obertes fins a altes hores”, que alhora “posen de manifest una preocupant mancança en l´actuació municipal”.

A la carta s’hi assegura que ara mateix “el cas potser més extrem són els permisos de l’ajuntament al bar Skoll de la plaça del Pati Palau” perquè, afirmen, se’ls permet que posin “música a tot volum i ball que impedeixen el descans dels veïns residents”. I lamenten que això es produeixi a la que qualifiquen com “precisament la plaça més emblemàtica de la ciutat, seu del Copríncep episcopal”, alhora que ho veuen com “una punyent contradicció i una incomprensible manca de sensibilitat per part de les autoritats locals”.

Al text presentat per l’actual Comissionat per a les Relacions Interpirinenques de la Generalitat s’hi afirma que “hi ha dos camins oposats en les polítiques municipals en relació als Centres Històrics: d’una banda, el màxim respecte als espais afaiçonats pels segles, amb una cura especial a la neteja i al manteniment del mobiliari urbà, amb una vetlla constant per la qualitat dels establiments públics, la millora de l´habitatge i el domini del silenci sobretot en hores nocturnes”. I “l’altra, l’inexorable camí cap a la suburbialització que passa per la deixadesa generalitzada, la permissivitat cap a les terrasses excessives i l’oblit al dret al descans dels veïns”, que vinculen a una “privatització de l’espai públic en benefici de particulars”. I hi afegeixen que “pot constatar-se que la deriva perjudicial per a la imatge general de la ciutat s’estén també dissortadament a d’altres indrets de la Seu”.

Per tot plegat, el grup de veïns ha demanat “una ràpida rectificació als responsables municipals, si no volem que la Seu es converteixi en una ciutat adotzenada, sense qualitat i sense ànima i que no sap respectar els valors que l’han portat a ocupar un lloc singular dins del Pirineu i de Catalunya”. La carta acaba afirmant que “estem convençuts que encara hi som a temps”.





L’Ajuntament reivindica la convivència entre activitat i descans

En relació amb aquesta queixa, i en nom de l’equip de govern de l’Ajuntament, l’alcalde de la Seu Joan Barrera ha assegurat que “evidentment el Centre Històric és una de les nostres prioritats” i que hi estan “totalment compromesos i hi farem més inversió que mai”, a més de demanar que entri al Pla de Barris de la Generalitat” perquè el consideren com “la zona on batega més l’orgull de ser de la Seu”. Consultat per RàdioSeu, Barrera ha afirmat que malgrat “alguns errors” segueixen “treballant perquè sigui el que mereixem: net, ben endreçat i polit i, en definitiva, que sigui un orgull per a tothom”.

Pel que fa directament al malestar pels sorolls, Barrera defensa que cal “que convisquin l’oci nocturn, i també els bars i restaurants, amb el veïnat”, i ha dit que volen vetllar perquè aquesta activitat sigui compatible amb el descans dels veïns, perquè des del consistori veuen igualment necessari “que hi hagi activitat i vida” en aquests carrers. El batlle urgellenc recorda que aquest nucli està format per “carrers estrets, i al final aquest so hi ressona bastant”. I admet que no és fàcil trobar-hi una solució perquè “hi ha veïns que volen una tranquil·litat absoluta, i quan hi ha activitats no sempre és fàcil, i no només al Centre Històric, perquè també hi ha problemes a d’altres zones de la Seu”. Barrera conclou que miraran “d’ajustar-ho perquè tothom estigui content”, si bé matisa que “mai no plou a gust de tothom”.