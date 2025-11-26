Un treball sobre pensions públiques i esperança de vida inaugura les “Píndoles de recerca”, a l’UdA

L’Escola Internacional de Doctorat de la Universitat d’Andorra (UdA) ha posat en marxa un nou espai de divulgació científica per a fer conèixer la recerca que es duu a terme a Andorra i que duu el títol de Píndoles de recerca. En el marc d’aquest nou cicle, la Universitat d’Andorra ha acollit aquest dimecres, 26 de novembre, la primera de les presentacions, durant la qual Pere López Agràs, doctorand de la Universitat de Barcelona, ha pogut fer conèixer el seu projecte de tesi doctoral sobre pensions públiques i esperança de vida.
La tesi, titulada “Impacts of the longevity gaps by income on pensions and healthcare. Spain, UK, Denmark”, analitzarà de manera sistemàtica l’impacte que les diferències persistents en l’esperança de vida segons nivell socioeconòmic (SES) poden tenir sobre l’equitat dels sistemes públics de pensions. En una primera fase, els països objecte d’estudi són Espanya, el Regne Unit i Dinamarca. La recerca en curs ha estat distingida amb el Premi al millor pòster científic del World Economic History Congress 2025 (WEHC 2025), celebrat a Lund (Suècia) del 28 de juliol a l’1 d’agost. El WEHC és la trobada acadèmica més rellevant del món en l’àmbit de la història econòmica, i reuneix investigadors de més de quaranta països per a debatre sobre desigualtat, creixement i sostenibilitat.
La propera edició se celebrarà a Montevideo, el juliol de 2028, on està previst que López presenti els resultats finals de la seva tesi doctoral. El treball premiat, titulat “Rethinking Pension Equity: The Challenge of Longevity Gaps by Income: Is life expectancy still an equitable parameter for shaping Pension Policies?”, examina les tendències internacionals recents en esperança de vida i la relació entre les diferències per nivell socioeconòmic i les mitjanes nacionals. Els resultats mostren que les mitjanes nacionals d’esperança de vida oculten divergències molt significatives segons el nivell d’ingressos, i que aquestes diferències tenen implicacions directes en l’equitat dels sistemes de pensions. Això qüestiona l’ús habitual de l’esperança de vida mitjana com a paràmetre neutral en el disseny de polítiques de jubilació.
Les Píndoles de recerca són un espai creat per la Universitat d’Andorra per a divulgar la recerca que es realitza al país, tant des dels grups de recerca de l’UdA com des d’altres recercaires o institucions de recerca del Principat. Aquesta iniciativa s’ha impulsat tenint en compte que la Universitat d’Andorra, com a institució de referència, té la vocació de fer difusió de tota la recerca que es duu a terme des d’Andorra, des dels projectes més innovadors fins a aquells que tenen un impacte directe en la societat. Les Píndoles de recerca són sessions curtes de 30 minuts, dissenyades per a ser accessibles i atractives per a un públic ampli, pensades perquè l’investigador o investigadora pugui compartir la seva recerca amb la comunitat, creant així un punt de trobada entre la recerca i la societat.