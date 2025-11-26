CityXerpa i Andbank impulsen el pagament amb Bizum als comerços d’Andorra

CityXerpa Pay, amb el suport d’Andbank com a partner tecnològic i financer, fa un pas endavant en la digitalització dels pagaments al Principat. Els comerços que utilitzin la solució CityXerpa Pay poden cobrar als seus clients amb Bizum directament des del seu TPV, gràcies a la integració de l’aplicació de pagament de CityXerpa Pay als terminals estàndard del mercat. Aquesta és una novetat única al Principat, que arriba en un moment estratègic per al comerç, coincidint amb el Black Friday, Cyber Monday i la campanya de Nadal.
L’activació de Bizum a través del TPV permet als establiments oferir un mètode de pagament ràpid, familiar i molt estès entre els consumidors, millorant l’experiència de compra i afavorint la conversió en períodes d’alta demanda.
A més, els comerços afiliats a CityXerpa Pay seguiran gaudint d’una comissió bancària del 0 % en els pagaments amb Bizum, així com en els pagaments amb la plataforma i amb el TPV regular, gràcies a l’acord entre CityXerpa i Andbank per a impulsar la digitalització del comerç local. Aquest avantatge econòmic reforça el compromís de totes dues entitats per a aportar solucions innovadores i competitives al comerç andorrà.
Amb aquesta iniciativa, CityXerpa i Andbank consoliden la seva aposta per la modernització del pagament al comerç andorrà, facilitant eines competitives en un dels períodes més rellevants de l’any.