Creu Roja Andorrana: Balanç anual de donació de sang 2025 i resultats de la campanya del Lycée

La Creu Roja Andorrana tanca el 2025 destacant la consolidació de la donació de sang al país. “Cada vegada hi ha més persones conscienciades sobre la importància d’aquest gest solidari”.
Balanç anual 2025
Al llarg de 2025, s’han organitzat cinc campanyes que han permès registrar 1.423 donacions, de les quals 1.280 van ser efectives. També s’hi han incorporat 223 nous donants, un reflex del compromís creixent de la població amb la donació de sang.
Les dades indiquen que els grups més actius continuen sent les persones entre 46 i 55 anys, seguits de prop per la franja de 36 a 45 anys, amb una distribució equilibrada entre homes i dones. Quant als grups sanguinis, els més habituals han estat A+ i O+, tot i que també s’han recollit grups menys freqüents com AB- i O-, indispensables en situacions d’emergència.
Campanya del Lycée Comte de Foix
La darrera campanya de 2025, celebrada els dies 19, 20 i 21 de novembre, ha confirmat la bona resposta de la ciutadania. Durant les tres jornades es van registrar 311 donacions i s’hi van incorporar 53 nous donants.
La Creu Roja Andorrana vol fer un agraïment especial als alumnes del Lycée Comte de Foix per la seva implicació directa durant la campanya, ajudant a rebre i guiar les persones donants, així com als alumnes del Batxillerat d’Hoteleria, “que van preparar un servei de càtering excel·lent, contribuint a crear una experiència còmoda i agradable per a tots els participants”.
Calendari de campanyes 2026
Amb la mirada posada al 2026, la Creu Roja Andorrana ha definit el calendari de campanyes de donació de sang, amb l’objectiu de garantir una cobertura regular al llarg de tot l’any. Les campanyes previstes són:
• 21–23 de gener – Escola Andorrana · La Llacuna
• 23 de març – BCA · Pavelló Toni Martí
• 1–3 de juny – Escola Sant Ermengol · La Llacuna
• 13–15 d’octubre – Lycée Comte de Foix
• 16–18 de desembre – Universitat d’Andorra
L’objectiu és mantenir el ritme de participació, consolidar una base de donants regulars i garantir la disponibilitat de sang durant tot l’any, contribuint així a un sistema sanitari més segur i resilient, i reforçant la cultura solidària de la ciutadania.
Agraïments
La Creu Roja Andorrana vol expressar el seu agraïment més sincer a totes les persones donants pel seu gest altruista que salva vides, als seus voluntaris que fan possible l’organització i el desenvolupament de cada campanya, i a totes les entitats i col·laboradors que contribueixen al desenvolupament de les campanyes. “Gràcies a tots i totes vosaltres continuem salvant vides”, asseguren des de l’ONG.