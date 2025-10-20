Detinguda una dona per intentar furtar una jaqueta de 1.530 euros

La Policia ha detingut, aquest cap de setmana, a Andorra la Vella, una dona de 50 anys com a presumpta autora d’un delicte contra el patrimoni per furtar en un establiment comercial. Els fets van tenir lloc dissabte al vespre, quan la dona va intentar sostreure d’una botiga de roba una jaqueta amb un preu de cost de 1.530 euros. Les responsables de l’establiment la van controlar amb la mercaderia amagada dins la bossa de mà abans que pogués sortir del local.
La dona, amb diversos antecedents per furts de mercaderia, es trobava sota els efectes de l’alcohol i no era la primera vegada que actuava en aquest comerç. Arran de la sostracció de la jaqueta, se l’ha identificat també com a presumpta autora del furt d’un pantaló i d’un mocador valorats en 280 euros que la mateixa botiga va denunciar fa uns dies.