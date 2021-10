Un Hannah meravellós no pot evitar la derrota (75-76)

El BC Andorra ha viscut aquest dissabte una d’aquestes situacions de desinflada total després de la derrota per 75-76 a la Bombonera contra el València Basket de Joan Peñarroya. Els visitants han vingut minvats i amb diversos problemes en alguns dels jugadors disponibles però han estat capaços de sobreposar-se i acabar guanyant un partit que se’ls ha pogut escapar però en el que han estat gairebé sempre per davant en el marcador.

Al davant el conjunt andorrà no ha estat malament. Els tricolors han tingut un Hannah en mode capità general per portar de la seva mà a l’equip en cada mal moment de partit. L’assumpció de responsabilitats de Hannah ha estat emocionant per moments i ha estat a punt de donar la victòria. El base nord-americà ha fet 33 punts. Hannah no volia perdre de cap manera i al final no ha pogut evitar la derrota, que s’ha definit amb un tir de Neno Dimitrijevic a 5 segons pel final. El BC Andorra ha tingut 5 segons per intentar el tir guanyador però la darrera jugada ha estat molt ben defensada pels valencians.

L’arrencada del partit no ha estat bona pels tricolors que en poc temps ja estaven per sota 9-20 davant d’un rival que ficava tot des de més enllà dels 6.75. La reacció, com acostuma a passar amb la versió competitiva del conjunt tricolor ha arribat des de la defensa. Els d’Ibon Navarro han endurit la seva capacitat per contrarestar el talent visitant i mica en mica les coses han anat equilibrant-se. En el primer temps Codi Miller-McYintire ha tirat del carro amb algunes accions molt espectaculars. Al descans el 36-39 ho deixava tot per resoldre. El València ha començat molt bé el tercer quart i ha agafat 10 punts d’avantatge (36-46). I Hannah ha decidit començar a vestir-se de superheroi. I el BC Andorra ha capgirat el marcador i s’ha posat 54-50. El València ha arrencat molt millor el darrer quart i ha tornat a agafar un bon avantatge, 55-66. I de nou Hannah. I el final, ha estat un cara o creu, i ha sortit creu.

