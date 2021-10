Cultura reprèn els treballs de restauració dels emissors i altres aparells de Ràdio Andorra

El Govern ha aprovat, a proposta de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, la licitació per a la represa dels treballs de restauració i conservació dels emissors i altres aparells de Ràdio Andorra. Amb la licitació dels treballs el Departament de Patrimoni Cultural vol reprendre la restauració dels emissors i altres aparells de Ràdio Andorra que es va haver d’aturar amb la identificació d’amiant en molts indrets de les instal·lacions.

L’actuació permetrà deixar en bones condicions de conservació i estètiques les parts més visibles i interessants de les instal·lacions de la primera planta. Un altre dels objectius és protegir elements del patrimoni radiofònic, com ara les vàlvules de mercuri que es troben en els rectificadors de corrent. Aquestes làmpades gegants són elements rars (se’n conserven poques al món) que cal protegir convenientment per salvaguardar la seva integritat.

De forma general les intervencions de conservació/restauració concerneixen la neteja d’elements (incrustacions i oxidacions, la inhibició dels òxids, la restauració/protecció de gàbies, els treballs de serralleria i pintura, etc.).

El plec de bases es pot descarregar gratuïtament des dels webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits de la planta baixa de l’edifici Administratiu del Govern. Les empreses interessades tenen temps fins al pròxim 25 de novembre per lliurar les ofertes.

Adjudicació de la 7a fase de catalogació dels fons de Ràdio Andorra

De manera paral·lela, el Govern ha adjudicat la setena fase de catalogació i dinamització del fons discogràfic de l’antiga Ràdio Andorra. El concurs públic ha estat per a l’empresa Triple Accés per un import de 14.772,88 euros. Els treballs, que segueixen les línies estratègiques marcades per Patrimoni Cultural, tenen per objectiu continuar fent l’inventari del fons discogràfic de l’antiga Ràdio Andorra, aplicar les tècniques necessàries destinades a la seva conservació i recuperació i fer valdre el fons mitjançant accions de dinamització.

En els treballs adjudicats es preveu de descriure i catalogar 5.000 discos de vinil i 1.500 de transcripció. A hores d’ara i gràcies a les campanyes anteriors, es té un gran coneixement de la col·lecció i es pot continuar amb la proposta activitats que donin a conèixer i dinamitzin el fons.