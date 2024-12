Un BC Andorra mancat d’efectius perd amb el Tenerife (83-92)

Imatge del partit BC Andorra – Laguna Tenerife (ACB)

El BC Andorra ha tancat l’any de la pitjor manera possible. Després de tres derrotes consecutives a casa on no guanya des del 26 d’octubre i venint de la contundent derrota al Palau Blaugrana, el conjunt tricolor no ha pogut regalar una victòria a l’afició en l’últim partit del 2024. Es tracta de la quarta derrota consecutiva dels andorrans a la Bombonera després de perdre contra l’UCAM Múrcia, Unicaja, Casademont Saragossa i ara La Laguna Tenerife, un equip en forma consolidat des de fa moltes temporades a la part alta de la classificació. Aquest dissabte, els dels Principat han caigut 83-92.

A tot això cal afegir les baixes que arrossega el BC Andorra de Rafa Luz, Shannon Evans i Nacho Llovet. De fet, de les 13 jornades disputades fins ara, en totes elles Natxo Lezkano no ha pogut disposar de la plantilla al complet.

Això sí, aquest dissabte els tricolors començarien portant el ritme del partit (11-7), però el conjunt local aniria a menys amb les rotacions. L’aparició de Marce Huertas i un letal David Kramer en el conjunt canari faria reaccionar a un La Laguna Tenerife que donaria la volta al marcador aprofitant també les moltes concessions dels locals amb sis pilotes perdudes en els primers deu minuts. El BC Andorra, de més a menys, tancaria el primer quart amb males sensacions (18-25).

Al llarg del segon quart l’equip de Natxo Lezkano seguiria a remolc d’un Tenerife imparable gràcies a un gran David Kramer, autor de 23 punts al descans amb un 6/10 en triples. Patint en defensa i poc fluid en atac, el conjunt del Principat arribaria a perdre de 17 punts a la recta final de la primera meitat (31-48). Però, seria llavors quan, des de la defensa, els andorrans reaccionarien. Quan el partit semblava que estava pràcticament sentenciat amb un Tenerife jugant a plaer, un 13-2 de parcial permetria al BC Andorra arribar viu al descans (44-50).

A la represa i després d’una bona pluja solidària de peluixos els tricolors sortirien més intensos i amb un intercanvi de cistelles que no els beneficiaria (50-58), però els del Principat farien un pas endavant trobant l’encert exterior de Radicevic, Chougkaz i Harding, que deixaria la diferència en tan sols un punt (66-67). El partit arribaria al darrer quart amb tot per decidir-se (66-72).

L’aportació de Ben Lammers i l’aparició d’un Sekou Doumbouyo, capaç de fer-ne una de freda i una de calenta, mantindria al BC Andorra en el partit (75-78). A l’últim quart, però, La Laguna Tenerife sempre trobaria la manera de fer mal i a vegades amb cistelles al límit (79-85). Al final, una nova reacció visitant deixaria una diferència ja impossible per a un equip local que, víctima del talent visitant, però també de la seva poca consistència, tanca l’any de la pitjor manera i més pendent de la zona baixa (83-92).

El BC Andorra començarà el 2025 jugant el dijous, 2 de gener, a la pista del Surne Bilbao Basket (18h) en directe a Ràdio Nacional i andorradifusio.ad.





Crònica d’AndorraDifusió.