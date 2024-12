Irineu Esteve supera l’sprint en la primera presa de contacte amb el Tour d’Ski

Irineu Esteve, durant l’sprint del Tour d’Ski a Toblach. Foto: Vanzetta Nordic Focus

Era un dia complicat per a Irineu Esteve, un fondista de distància que no competeix mai en la disciplina sprint. Així les coses, l’andorrà, que sortia amb el dorsal 100, ha acabat amb +21.62 en la 94a posició que, més o menys, és similar a la d’altres actuacions en aquesta prova que obre el Tour d’Ski a Toblach/Dobbiaco (Itàlia). Aquest diumenge, 29 de desembre, arriba una cursa que se li adapta millor, els 15km mass start en clàssic.

Amb aquesta 94a posició l’andorrà sortirà diumenge molt al darrere, així que estarà obligat a recuperar totes les posicions possibles per a acostar-se als grups capdavanters. La dificultat és alta, però és la situació que Esteve lluita a cada Tour d’Ski que s’inicia amb una cursa sprint com la d’aquest dissabte.





Així valorava Irineu Esteve la carrera i el seu resultat en les qualificacions de l’sprint: “Com a posició és molt mala posició. Com a temps perdut és bastant temps, però comparat amb els altres anys, més o menys, estem igual, potser inclús un o dos segons més ràpids. Ja sabíem que avui patiríem bastant. El problema és que demà sortirem en la 90a-93a posició i és mass start, així que se’ns posa bastant difícil, però crec que a partir de la meitat de cursa de demà podrem estar una mica més endavant. La qüestió és remuntar moltes posicions demà i estar al segon o tercer grup per a no perdre molt més temps per als altres dies”.

Per la seva part, Xabier del Val, responsable de l’equip nacional, analitzava l’actuació d’Esteve: “Per a l’Irineu era un tràmit avui, simplement per a començar el Tour perquè els seus objectius són estar al davant en les curses de distància. En el seu cas la pèrdua de temps es correspon amb els sprints que havia fet en el passat, així que no és un bon resultat, però és un resultat correcte, al seu nivell en la modalitat sprint”.





Als 15km, objectiu: apropar-se al top30

“Per a l’Irineu l’objectiu és posicionar-se als llocs capdavanters, apropar-se al top20 o top30”, ha dit Del Val. “El punt negatiu és que surt amb el dorsal de la posició de l’sprint (94), amb la qual cosa al principi es veurà una mica perjudicat, però en principi no l’ha d’impedir fer una cursa al seu nivell”, ha explicat el responsable de la secció de fons.