Iniciem el Jubileu: Esperança i renovació espiritual”. L’esperança no defrauda” (Rm 5,5)

Mon. Joan Enric Vives

Avui comença a la nostra Diòcesi i arreu del món el Jubileu 2025, un temps sagrat que es presenta com una oportunitat única per a la renovació espiritual i el creixement en la fe i l’esperança. L’acte d’obertura se celebra amb una solemne eucaristia a la Catedral de Santa Maria d’Urgell, amb els fidels representatius de tot el territori diocesà i amb el Consell Pastoral Diocesà. El Jubileu, temps de gràcia i de reconciliació, s’estendrà al llarg de l’any fins l’Epifania del 2026, i s’erigeix com una oportunitat per a tothom d’assolir la reconciliació amb Déu, amb un mateix i amb el pròxim. Amb el lema “Pelegrins d’esperança”, el Papa Francesc ens convida a viure aquest temps com un camí cap a la pau interior, la solidaritat i la renovació espiritual. L’esperança és el fonament d’aquest any jubilar, especialment en un context marcat per la incertesa i les dificultats socials i econòmiques. L’esperança és la força que ens impulsa a caminar, a aixecar-nos després de cada caiguda i a construir ponts de fraternitat i de solidaritat en un món fragmentat i que anhela la pau.

Precedits per la Creu, entrarem a la Catedral, renovarem el nostre Baptisme que ens feu entrar en una existència de gràcia i de vida eterna, escoltarem la Paraula i celebrarem el Misteri de la fe. Podrem obtenir la indulgència plenària, signe de la misericòrdia infinita de Déu. La Catedral de Sta. Maria de La Seu d’Urgell i la basílica del Sant Crist de Balaguer seran els dos llocs de peregrinació i s’hi oferiran activitats especials (trobades, recessos, conferències i actes litúrgics). Així mateix, cal destacar la importància d’atendre els més vulnerables, animant les parròquies i comunitats a intensificar les seves accions de caritat i ajuda social. Un signe serà el Centre de Salut mental al Seminari.

Aquest Jubileu és obert a tothom, amb l’objectiu d’oferir una llum d’esperança enmig dels desafiaments que ens toquen de viure. L’Església d’Urgell estem cridats a ser testimonis vius de l’amor de Déu, promovent la solidaritat, la justícia i la reconciliació. Convidem tothom a obrir els cors a l’esperança i a caminar junts cap a un futur de pau i fraternitat. L’any jubilar dels 2025 anys del Naixement del Senyor ha de ser un temps de gràcia que impulsi tota la comunitat a viure amb més profunditat la seva fe i a ser llum en la foscor i esperança en el món. L’esperança és una virtut essencial en la vida cristiana i en la vida en general. No és simplement un desig vague que les coses millorin, sinó una força interior que ens manté ferms, fins i tot enmig dels fracassos i les adversitats.

Ens cal la fe en Déu, que és fidel i no abandona mai els seus fills, i que és la font de l’esperança. L‘hem d’alimentar a través de la pregària personal i comunitària, participant en els sagraments, especialment l’Eucaristia i la Reconciliació, que ens renoven interiorment. L’esperança es posa a prova quan ens trobem davant del patiment, la incertesa o la soledat. És aquí on cal cultivar la perseverança, confiant que les proves poden ser oportunitats de creixement. Mai no rendir-se davant les adversitats, sinó buscar-hi un sentit més profund. No estem sols en el camí, i si mantenim l’amor actiu ens omplirem d’aquesta força. Sempre comunicant que la vida té un sentit que transcendeix el moment actual i que tendeix cap a la vida eterna, transformant també el present. L’esperança en Crist és la nostra força!





+Joan-Enric Vives, Arquebisbe d’Urgell