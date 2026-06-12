Un arrestat per tocaments a una dona, un altre per agredir la filla i una exparella per agredir-se en un autobús

Aquesta setmana, el servei de Policia ha detingut, a Andorra la Vella, un home de 32 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual per tocaments a una dona. L’arrest es va efectuar arran d’una denúncia. Els fets haurien tingut lloc en un domicili.
D’altra banda, un altre home, de 36 anys, va ser detingut dilluns a la tarda, a Escaldes-Engordany, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per haver agredit la seva filla de 13 anys. L’avís el va donar l’escola, que va activar el Protocol d’Actuació Immediata (PAI).
Així mateix, dimecres a la nit, a Sant Julià de Lòria, un home i una dona, de 32 i 34 anys, respectivament, i exparella, van ser arrestats com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral per agredir-se mútuament a l’interior d’un autobús.