Un arrestat per tocaments a una dona, un altre per agredir la filla i una exparella per agredir-se en un autobús

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Dos agents del servei de l'ordre entrant al despatx central
Dos agents del servei de l’ordre entrant al despatx central (Policia d’Andorra)

Aquesta setmana, el servei de Policia ha detingut, a Andorra la Vella, un home de 32 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual per tocaments a una dona. L’arrest es va efectuar arran d’una denúncia. Els fets haurien tingut lloc en un domicili.

D’altra banda, un altre home, de 36 anys, va ser detingut dilluns a la tarda, a Escaldes-Engordany, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per haver agredit la seva filla de 13 anys. L’avís el va donar l’escola, que va activar el Protocol d’Actuació Immediata (PAI).

Així mateix, dimecres a la nit, a Sant Julià de Lòria, un home i una dona, de 32 i 34 anys, respectivament, i exparella, van ser arrestats com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral per agredir-se mútuament a l’interior d’un autobús.

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