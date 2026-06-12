Andbank España, premiat com a «Millor equip de banquers privats» als FundsPeople Top Advisors Awards 2026

Andbank España ha estat reconegut per tenir el Millor equip de banquers privats als FundsPeople Top Advisors Awards 2026, uns guardons que destaquen l’excel·lència i el talent dins de l’assessorament financer a Espanya. A més, l’entitat ha estat finalista en la categoria de Millor equip d’agents financers, reforçant així el valor del seu model i la solidesa de la seva xarxa de professionals.
En l’àmbit individual, Luis Aramburu, agent financer d’Andbank a Santander, ha estat premiat com a Millor assessor de la zona nord, en reconeixement a la seva trajectòria i a la qualitat del seu assessorament.
La firma ha comptat, igualment, amb diversos professionals entre els finalistes en diferents categories, entre els quals destaquen Jaime Garciapons, reconegut en la categoria de millor banquer de banca privada de grup internacional; Paul Gomero, en millor agent de banca privada; José Manuel Sobrino, en assessorament de banca privada a la zona sud; Fernando Pastor, en la categoria de millor banquer o agent Under 40; i María Jesús Soto, en assessorament de banca privada a la zona centre.
Aquests reconeixements «posen de manifest el compromís d’Andbank amb un model d’assessorament centrat en el client, basat en la proximitat, l’excel·lència professional i el llarg termini», assenyalen des de l’entitat financera.