Vaques amb ulleres de realitat virtual, on podria estar passant això? Qui hagi dit Rússia, ha guanyat un ‘Gallifante’ (els majors de 40 anys presents a la sala sabran de què parlo, els altres poden consultar-ho en la Wikipedia).

El país que tants memes ens ha proporcionat, ens dona ara un més, en forma de vaca feliç amb les seves ulleres de realitat virtual.

O, almenys, la felicitat a la que li han pressuposat en una granja a les afores de Moscou, on han iniciat un projecte amb el qual esperen aconseguir que les seves vaques produeixin més i millor llet gràcies a… sí, efectivament, la realitat virtual.

La lògica és, de fet, simple i aclaparadora: diversos estudis indiquen el que per intuïció ja podem suposar, que les condicions de l’entorn en el qual viuen les vaques tenen un impacte sobre la qualitat i quantitat de la llet que aquestes produeixen.

Així que, si no pots portar les vaques fins a les seves condicions de producció ideal, porta les condicions a les vaques. I la manera de fer-ho, és clar, és mitjançant unes ulleres de realitat virtual especials per a elles.

Un equip de desenvolupadors, integrat tant pels experts en tecnologia (per a construir unes ulleres que s’adaptin a la visió de les vaques i crear els continguts), com per veterinaris i consultors en explotacions agrícoles han desenvolupat una visió virtual del paradís boví.

I com és aquest paradís? Perquè segons indiquen en la CNN, un infinit camp sota l’afable sol estiuenc. Bé, i per a qui no és el paradís, encara que sigui a estones i sempre que hi hagi Wi-Fi gratis…

Encara que els resultats d’aquest experiment només es veuran a llarg termini, les primeres anàlisis indiquen un decreixement del nivell d’ansietat dels bovins.