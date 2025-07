UHA: “Amb el personal suficient podrem tenir el turisme que volem. Un creixement del 35% de les pernoctacions sense reforç humà és insostenible”

Una habitació d’hotel (iStock/arxiu)

Comunicat de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) tramès als mitjans de comunicació, aquest dimarts, 1 de juliol de 2025:

“El turisme a Andorra ha experimentat una recuperació espectacular des de la crisi del coronavirus. Per a demostrar-ho, hem d’agafar les xifres que publica el departament d’Estadística del Govern d’Andorra a la seva web, i ens hem centrat en el període de 2019 (pre-pandèmia) al 2024 (darrer any sencer).

L’augment de visitants ha estat del 17% en aquests sis anys (de 8,23 Milions a 9,94 M), una xifra notable. Però, el més destacat es veure aquestes xifres desglossades per excursionistes (els que venen només per el dia i no pernocten) i turistes (els qui pernocten com a mínim una nit).

Mentre que els excursionistes han crescut un 6%, el nombre de turistes ha crescut de 3,09 milions al 2019 a 4,17 milions el 2024, un increment del 35 %. En línia del creixement de turistes, les pernoctacions (nombre de nits passades als diferents establiments) han augmentat un de 8,88 milions al 2019a 12,00 milions el 2024, un percentatge del 35%, similar al augment de turistes.

Segons l’enquesta del perfil de visitant realitzada per Andorra Turisme al 2023,la despesa diària del turista és un 21% superior a la del excursionista. Aquestes xifres, demostren que l’oferta turística d’Andorra ha sabut girar la demanda cap a una clientela que passa més temps al país i que te un nivell de despesa molt més elevat. Aquestes números, per si sols, demostren la fortalesa del sector i el seu paper vital per a l’economia andorrana.

Però, mentre els turistes augmenten, el nombre d’assalariats amb el que compte el sector pràcticament no ha crescut. El 2019, el sector hoteler comptava amb 5.111 treballadors (mitjana anual de les dades mensuals de cada any, segons la mateixa font: estadística.ad). El 2024, n’eren 5.516. Això representa un augment de tan sols 8 %, molt lluny del creixement de l’activitat que han d’atendre.

No podem, doncs, donar per bona l’asseveració, que moltes vegades se’ns aplica, que el sector turístic ha estat un causant de l’augment de la població (ni tant sols en el moment àlgid de la temporada d’hivern, on l’ocupació arriba a 6.700 persones; dades de març 2025, mateixa font d’estadistica.ad).

Aquest desequilibri entre demanda i oferta de recursos humans, posa en risc la qualitat del servei ofert als visitants, i la sostenibilitat del nostre model turístic. És una realitat que vivim cada temporada: hotels que no poden obrir al 100 %, serveis tensionats, dependència excessiva de personal temporal, i les ja conegudes dificultats d’allotjament.

Des de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), hem fet arribar reiteradament al Govern la necessitat de revisar el sistema de quotes laborals, aportant informació i dades que avalen el seu raonament. Aquest mecanisme, dissenyat amb bona intenció per a controlar el creixement demogràfic i protegir la sostenibilitat del país, s’ha quedat obsolet davant d’una realitat econòmica que ha canviat: Andorra competeix més que mai amb altres destinacions turístiques molt fortes a l’hora d’atraure personal.

Des de l’UHA s’ha donat la xifra que 400 llocs de treball no es poden cobrir per aquesta temporada d’estiu, i no sempre per manca de candidats, sinó per les rigideses normatives que impedeixen, per exemple, que un bon professional contractat a l’hivern pugui continuar treballant a l’estiu. Considerem necessària una revisió dels criteris aplicables, que són massa rígids i ens fan perdre oportunitats de retenció, i que les empreses a més de cobrir les vacants, iniciïn plans i polítiques que fomentin la formació i la retenció.

Nosaltres entenem les preocupacions per l’habitatge, la cohesió social i el creixement ordenat. Però, creiem que no s’ha de veure la flexibilització com una amenaça, sinó com una eina per a garantir l’estabilitat del sector. Si volem evitar que la precarietat s’estengui i que Andorra perdi competitivitat, calen mesures concretes:

per a permetre encadenar temporades, especialment per a treballadors ja formats i integrats. Fomentar la continuïtat laboral i no limitar la contractació a períodes curts i desconnectats.





i no limitar la contractació a períodes curts i desconnectats. Impulsar l’oferta d’habitatge de temporada, amb col·laboració pública i privada, per a assegurar que el país pot proporcionar allotjament correcte a tots els treballadors.

El turisme representa prop del 40 % del PIB andorrà. És una part molt importat de la nostra economia. No podem permetre’ns que el creixement del sector no vagi acompanyat d’un marc legal concordant amb la realitat, una estructura laboral sòlida, permanent i suficientment dimensionada. I, això, temem que no s’aconseguirà mantenint les regles actuals sense flexibilitat.

La UHA no demana una obertura sense control. Proposa un diàleg estructurat, transparent i rigorós per a adaptar les polítiques laborals a una realitat que ha canviat. Perquè el futur del turisme andorrà va més enllà les xifres, el farà possible les persones.





Unió Hotelera d’Andorra

Juny de 2025