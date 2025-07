Hi ha 4.586 ordinadors personals als centres no universitaris d’Andorra

Una estudiant davant de l’ordinador portàtil (SFGA)

El nombre total d’ordinadors personals als centres no universitaris d’Andorra és de 4.586, repartits en 2.554 ordinadors de sobretaula, 1.252 ordinadors portàtils i 780 tauletes. La mitjana d’alumnes per ordinador al Principat d’Andorra del curs 2024-2025 és de 2,4. Si a aquesta dada se li sumen els 1.417 dispositius que els alumnes del sistema educatiu andorrà porten diàriament a classe com a suport digital del seu aprenentatge, la dada millora fins a 1,9 alumnes per dispositiu.

Respecte a la projecció a l’aula, es disposa de 991 projectors instal·lats, un més respecte al curs anterior. D’altra banda, un total de 223 aules disposen de pissarra digital interactiva (PDI), una menys respecte al curs anterior.