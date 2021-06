Ubach tracta amb la seva homòloga espanyola la reactivació de la mobilitat a nivell europeu

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha mantingut una trobada amb la ministra espanyola d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, Arancha González Laya, aquest divendres a la tarda a Madrid. La trobada, que s’emmarca en la visita diplomàtica que Ubach està duent a terme avui a la capital d’Espanya, ha permès tractar diversos aspectes dels àmbits bilaterals que involucren ambdós països, així com celebrar el bon estat de les relacions entre Andorra i Espanya.

Un dels temes que s’han abordat ha estat el relatiu a la reactivació de la mobilitat per territori europeu. Maria Ubach ha compartit amb González Laya els treballs bilaterals d’Andorra per tal d’avançar en el desenvolupament i l’homologació per part d’Espanya i França –i alhora de les institucions de la UE– del certificat andorrà que contindrà informació que es preveu que el futur Digital Green Pass europeu inclogui, com ara la vacunació, PCR/TMA recents o immunitat per haver patit recentment la COVID-19.

Durant la trobada també s’han tractat altres qüestions, com és el cas de les negociacions d’Andorra amb la Unió Europea per assolir l’Acord d’associació. Així, la titular d’Afers Exteriors ha informat la seva homòloga espanyola de l’estat de les converses amb Brussel·les. Espanya ha reiterat el seu suport a Andorra en tot aquest procés.

Així mateix, Ubach i González Laya han fet balanç positiu de la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern, que Andorra va acollir l’abril d’enguany, i que va comptar amb la participació presencial del rei Felip VI, del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, així com de la mateixa González Laya.

La trobada entre Maria Ubach i Arancha González Laya també ha comptat amb la presència de l’ambaixador d’Andorra a Espanya, Vicenç Mateu.

Abans de reunir-se amb la ministra espanyola, Ubach s’ha trobat també amb el secretari d’Estat de l’Espanya Global, Manuel Muñiz. A més, aquest matí la ministra ha pogut visitar la Casa d’Amèrica i conversar amb la seva directora de programació, Rebeca Guinea, que ha ofert la institució per qualsevol mena de col·laboració amb Andorra.